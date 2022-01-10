2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 79'uncu kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri, dün gece Twitter üzerinden duyuruldu. 2022 Altın Küre Ödülleri, kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle açıklandı. Geçen yıllarda ayrımcı ve kayırmacı politikası sebebiyle Altın Küre Ödülleri'ni düzenleyen HFPA (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tepki almış, pek çok sanatçı etkinliğine katılmayacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine birlik, seremoni düzenlemekten vazgeçti. 2022 Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında üç ödülle The Power of the Dog öne çıkarken; Succession, En İyi Dizi seçildi. İşte 79. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...

Haberler - ntv.com.tr 10.01.2022 - 09:58 | Son Güncelleme : 10.01.2022 - 10:40

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 1

79. Ödülleri, dün gece Beverly Hilton Hotel'de kırmızı halısız, seyircisiz, ünlülerin katılımı olmadan ve medyanın dahil olmadığı sönük bir törenle sahiplerini buldu. 2022 Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar Twitter üzerinden açıklandı. 

SANATÇILARDAN AYRIMCILIK TEPKİSİ

Geçtiğimiz yıllarda ayrımcı politikası sebebiyle Altın Küre Ödülleri'ni düzenleyen HFPA -Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Adayların belirlenmesi sürecinde pek çok usulsüzlük yapıldığı ve seçim komitesinde sadece beyazların bulunması sebebiyle protesto edilmişti. Sanatçılar, ödül töreninin protesto edilmesi çağrısı yaparken, en sert tepkiyi Tom Cruise göstermiş ve kazandığı üç ödülü iade etmişti. NBC kanalı da HFPA'nın ayrımcı politikaları nedeniyle Altın Küre Ödülleri'ni yayınlamayacağını duyurmuştu.

Sanatçılar HFPA'da bir reform yapılmadan birliğin hiçbir etkinliğine katılmayacaklarını açıklamıştı. 

HFPA her ne kadar reform bildirisi yayınlasa da karşı karşıya kaldığı tepkilerden ötürü bu yıl bir seremoni düzenlemeksizin kazananları Twitter hesaplarından sonra da diğer sosyal medya platformlarından duyurdu. Reform yapacağını duyuran HFPA yakın zamanda 21 siyahi üyeyi dahil ettiğini duyursa da tepkiler dinmiş değil. 

Peki 'Oscar'ın habecisi' olarak görülen Altın Küre'de hangi yapımlar ve isimler ödül aldı? Tepkiler ışığında sönük geçen Altın Küre Ödülleri'nde Netflix filmi The Power of the Dog üç ödülle öne çıktı. Nicole Kidman ve Will Smith En İyi Oyuncu ödüllerini aldı. 

yapımları arasında Succession En İyi Dizi olarak ödüllendirildi.

İşte 2022 Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri'nin kazananları...

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 2

SİNEMA

EN İYİ FİLM (DRAM)

The Power of the Dog

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

West Side Story

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Will Smith - King Richard

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Nicole Kidman - Being the Ricardos

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Andrew Garfield - Tick, Tick … Boom!

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Rachel Zegler - West Side Story

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ YÖNETMEN

Jane Campion - The Power of the Dog

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 9

EN İYİ SENARYO

Kenneth Branagh - Belfast

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 10

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 11

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ariana DeBose - West Side Story

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 12

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Dune (Hans Zimmer) 

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

No Time to Die (Billie Eilish, Finneas O’Connell) 

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 13

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Drive My Car (Japonya)

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 14

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Encanto

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 15

TELEVİZYON

EN İYİ DİZİ (DRAM)

Succession

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 16

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Hacks

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 17

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Jeremy Strong - Succession

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 18

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Michaela Jaé Rodriguez - Pose

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 19

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jason Sudeikis - Ted Lasso

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 20

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jean Smart - Hacks

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 21

EN İYİ MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ

The Underground Railroad

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 22

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ)

Michael Keaton - Dopesick

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 23

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ)

Kate Winslet - Mare of Easttown

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 24

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (TV)

O Yeong-su - Squid Game

2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu - 25

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (TV)

Sarah Snook - Succession

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