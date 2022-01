2022 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

79. Altın Küre Ödülleri, dün gece Beverly Hilton Hotel'de kırmızı halısız, seyircisiz, ünlülerin katılımı olmadan ve medyanın dahil olmadığı sönük bir törenle sahiplerini buldu. 2022 Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar Twitter üzerinden açıklandı.

SANATÇILARDAN AYRIMCILIK TEPKİSİ

Geçtiğimiz yıllarda ayrımcı politikası sebebiyle Altın Küre Ödülleri'ni düzenleyen HFPA -Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Adayların belirlenmesi sürecinde pek çok usulsüzlük yapıldığı ve seçim komitesinde sadece beyazların bulunması sebebiyle protesto edilmişti. Sanatçılar, ödül töreninin protesto edilmesi çağrısı yaparken, en sert tepkiyi Tom Cruise göstermiş ve kazandığı üç ödülü iade etmişti. NBC kanalı da HFPA'nın ayrımcı politikaları nedeniyle Altın Küre Ödülleri'ni yayınlamayacağını duyurmuştu.

Sanatçılar HFPA'da bir reform yapılmadan birliğin hiçbir etkinliğine katılmayacaklarını açıklamıştı.

HFPA her ne kadar reform bildirisi yayınlasa da karşı karşıya kaldığı tepkilerden ötürü bu yıl bir seremoni düzenlemeksizin kazananları Twitter hesaplarından sonra da diğer sosyal medya platformlarından duyurdu. Reform yapacağını duyuran HFPA yakın zamanda 21 siyahi üyeyi dahil ettiğini duyursa da tepkiler dinmiş değil.

Peki 'Oscar'ın habecisi' olarak görülen Altın Küre'de hangi yapımlar ve isimler ödül aldı? Tepkiler ışığında sönük geçen Altın Küre Ödülleri'nde Netflix filmi The Power of the Dog üç ödülle öne çıktı. Nicole Kidman ve Will Smith En İyi Oyuncu ödüllerini aldı.

Televizyon yapımları arasında Succession En İyi Dizi olarak ödüllendirildi.

İşte 2022 Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri'nin kazananları...