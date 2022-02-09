2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu

ÖDÜLÜ OĞLU VE ESKİ KOCASINA ADADI

Adele ödülünü alırken, “Bir piyano baladının bu kadar çok müzisyene karşı kazandığına inanamıyorum” dedi.

Adele’in albümü 30, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü oldu ve CD satışını da canlandırmayı başardı.

Sanatçı, yılın albümü ödülünü oğlu Angelo ve eski kocası Simon Konecki’ye adadı ve şunları söyledi:

“Bu albüm sadece benim değil, hepimizin yolculuğuydu ve benim için çok kişisel bir albüm çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü artık pek çok insan bunu yapmıyor.”