2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu

Haberler 09.02.2022 - 11:58
Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve İngiltere’de British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan BRIT Ödülleri, düğn akşam Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Son iki yılda pandemi nedeniyle davetli sayısı kısıtlanan ve bu yüzden biraz daha sönük geçen ödül gecesi, bu kez "eski günlerine dönmüş" gibi görünüyordu. Gece, Youtube kanalından canlı yayınlandı.
Geceye hem ödülleri hem de sahne performansıyla dünyaca ünlü şarkıcı Adele damga vurdu.
Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen ve bu yüzden de tartışmaların odağında yer alan şarkıcı, geceden üç ödülle döndü.
1977 yılından beri her yıl verilen BRIT Ödülleri'nde bu yıl kadınlar öne çıktı. Cinsiyete dayalı kategorileri ortadan kaldıran ilk İngiliz töreninde, kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı.
Adele ödülünü alırken, “Bir piyano baladının bu kadar çok müzisyene karşı kazandığına inanamıyorum” dedi.
Adele’in albümü 30, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü oldu ve CD satışını da canlandırmayı başardı.
Sanatçı, yılın albümü ödülünü oğlu Angelo ve eski kocası Simon Konecki’ye adadı ve şunları söyledi:
“Bu albüm sadece benim değil, hepimizin yolculuğuydu ve benim için çok kişisel bir albüm çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü artık pek çok insan bunu yapmıyor.”
Adele ile birlikte gecenin büyük ödüllerini alarak öne çıkan bir başka isim, yine dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Ed Sheeran oldu.
İşte 2022 BRIT Ödülleri'ni kazananlar...
Yılın sanatçısı
Adele
Yükselen Yıldız
Holly Humberstone
Yılın şarkısı
Adele - Easy on Me
En iyi yeni sanatçı
Little Simz
Yılın albümü
Adele - 30
En iyi rock/ alternatif
Sam Fender
En iyi Hip-hop/rap
Dave
En iyi dans
Becky Hill
En iyi Pop/R&B
Dua Lipa
En iyi global şarkıcı
Billie Eilish
En iyi global grup
Silk Sonic
En iyi grup
Wolf Alice
En iyi global şarkı
Olivia Rodrigo - Good 4 U
Ed Sheeran
Adele
Tallia Storm
Zara Mcdermott
Mollie King
Dan Rothman, Hannah Reid ve Dot Major
Becky Hill ve Charlie Gardner
Tom Grennan
Griff
Leigh Francis
Vick Hope
Lola Young