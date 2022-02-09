2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu

Her yıl İngiltere’de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri, dün Londra'da yeni sahiplerine verildi. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, birden fazla kategoride aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. İşte bu yıl 42. kez verilen BRIT Ödülleri'ni kazanan isimler...

Haberler 09.02.2022 - 11:58

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 1

dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve İngiltere’de British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan BRIT Ödülleri, düğn akşam Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

Son iki yılda pandemi nedeniyle davetli sayısı kısıtlanan ve bu yüzden biraz daha sönük geçen ödül gecesi, bu kez "eski günlerine dönmüş" gibi görünüyordu. Gece, Youtube kanalından canlı yayınlandı.

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 2

Geceye hem ödülleri hem de sahne performansıyla dünyaca ünlü şarkıcı Adele damga vurdu.

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 3

Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen ve bu yüzden de tartışmaların odağında yer alan şarkıcı, geceden üç ödülle döndü.

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 4

1977 yılından beri her yıl verilen BRIT Ödülleri'nde bu yıl kadınlar öne çıktı. Cinsiyete dayalı kategorileri ortadan kaldıran ilk İngiliz töreninde, kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı.

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 5

ÖDÜLÜ OĞLU VE ESKİ KOCASINA ADADI

Adele ödülünü alırken, “Bir piyano baladının bu kadar çok müzisyene karşı kazandığına inanamıyorum” dedi.

Adele’in albümü 30, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü oldu ve CD satışını da canlandırmayı başardı.

Sanatçı, yılın albümü ödülünü oğlu Angelo ve eski kocası Simon Konecki’ye adadı ve şunları söyledi:

“Bu albüm sadece benim değil, hepimizin yolculuğuydu ve benim için çok kişisel bir albüm çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü artık pek çok insan bunu yapmıyor.”

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 6

Adele ile birlikte gecenin büyük ödüllerini alarak öne çıkan bir başka isim, yine dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Ed Sheeran oldu. 

İşte 2022 BRIT Ödülleri'ni kazananlar...

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 7

Yılın sanatçısı
Adele

Yükselen Yıldız
Holly Humberstone

Yılın şarkısı
Adele - Easy on Me

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 8

En iyi yeni sanatçı
Little Simz

Yılın albümü
Adele - 30

En iyi rock/ alternatif
Sam Fender

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 9

En iyi Hip-hop/rap
Dave

En iyi dans
Becky Hill

En iyi Pop/R&B
Dua Lipa

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 10

En iyi global şarkıcı
Billie Eilish

En iyi global grup
Silk Sonic

En iyi grup
Wolf Alice

En iyi global şarkı
Olivia Rodrigo - Good 4 U

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 11

BRIT Ödülleri gecesinden yansıyanlar

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 12

Ed Sheeran

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 13

Adele

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 14

Tallia Storm

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 15
2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 16

Zara Mcdermott

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 17
2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 18

Mollie King

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 19

Dan Rothman, Hannah Reid ve Dot Major

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 20

Becky Hill ve Charlie Gardner

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 21

Tom Grennan

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 22

Griff

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 23

Leigh Francis

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 24

Vick Hope

2022 BRIT Ödülleri'nin yıldızı Adele oldu - 25

Lola Young

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