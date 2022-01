En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Caitríona Balfe - Belfast

Cate Blanchett - Nightmare Alley

Ariana DeBose - West Side Story

Kirsten Dunst - The Power of the Dog

Ruth Negga - Passing

Dublör Performansı

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings