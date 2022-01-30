2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler

Haberler 30.01.2022 - 15:49
İptal edildi: The Lost Symbol
Devam kararı verildi: Squid Game
Devam kararı verildi: Rebelde
İptal edildi: Bull
Devam kararı verildi: Star Trek: Discovery / Star Trek: Strange New Worlds / Star Trek: Lower Decks
İptal edildi: Gentefied
Devam kararı verildi: Godfather of Harlem
Devam kararı verildi: Station 19
Devam kararı verildi: The Great
Devam kararı verildi: The Morning Show
Devam kararı verildi: Grey's Anatomy
Devam kararı verildi: Emily in Paris
İptal edildi: I Know What You Did Last Summer
İptal edildi: Julie and the Phantoms
İptal edildi: Head of the Class
Devam kararı verildi: Yellowjackets
Devam kararı verildi: American Dad!
Devam kararı verildi: Why Women Kill
Devam kararı verildi: CSI: Vegas
Devam kararı verildi: Servant
İptal edildi: Diary of a Future President
İptal edildi: Cowboy Bepop
Devam kararı verildi: Leverage: Redemption
Devam kararı verildi: Invasion
Devam kararı verildi: Truth Be Told
Devam kararı verildi: The Sex Lives of College Girls
Devam kararı verildi: Outer Banks
Devam kararı verildi: Power Book II: Ghost
İptal edildi: A.P. Bio
Devam kararı verildi: Fear the Walking Dead
Devam kararı verildi: Chucky
Devam kararı verildi: Arcane
İptal edildi: Zero
İptal edildi: The Sinner
Final sezonu olacak: Queen Sugar
Devam kararı verildi: La Brea
Devam kararı verildi: Fantasy Island
Devam kararı verildi: Miracle Workers
Final sezonu olacak: Hanna
Devam kararı verildi: Elite
Devam kararı verildi: Succesion
Devam kararı verildi: Mythic Quest
Devam kararı verildi: Family Reunion
İptal edildi: Y: The Last Man
Devam kararı verildi: Pennyworth
Devam kararı verildi: Blindspotting
Devam kararı verildi: Tom Clancy's Jack Ryan
Devam kararı verildi: Foundation
Devam kararı verildi: You
Final sezonu olacak: Better Things
İptal edildi: Mr. Corman
Devam kararı verildi: Bridgerton