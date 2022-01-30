2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler

IMDb önümüzdeki dönemde yeni sezon onayı alan (Yenilenen) ve final kararı verilen (İptal edilen) dizileri listeledi. İşte devam ve tamam kararı verilen yabancı diziler

Haberler 30.01.2022 - 15:49

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 1

İptal edildi: The Lost Symbol

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 2

Devam kararı verildi: Squid Game

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 3

Devam kararı verildi: Rebelde

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 4

İptal edildi: Bull

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 5

Devam kararı verildi: Star Trek: Discovery / Star Trek: Strange New Worlds / Star Trek: Lower Decks

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 6

İptal edildi: Gentefied

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 7

Devam kararı verildi: Godfather of Harlem

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 8

Devam kararı verildi: Station 19

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 9

Devam kararı verildi: The Great

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 10

Devam kararı verildi: The Morning Show

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 11

Devam kararı verildi: Grey's Anatomy

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 12

Devam kararı verildi: Emily in Paris

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 13

İptal edildi: I Know What You Did Last Summer

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 14

İptal edildi: Julie and the Phantoms

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 15

İptal edildi: Head of the Class

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 16

Devam kararı verildi: Yellowjackets

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 17

Devam kararı verildi: American Dad!

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 18

Devam kararı verildi: Why Women Kill

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 19

Devam kararı verildi: CSI: Vegas

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 20

Devam kararı verildi: Servant

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 21

İptal edildi: Diary of a Future President

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 22

İptal edildi: Cowboy Bepop

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 23

Devam kararı verildi: Leverage: Redemption

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 24

Devam kararı verildi: Invasion

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 25

Devam kararı verildi: Truth Be Told

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 26

Devam kararı verildi: The Sex Lives of College Girls

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 27

Devam kararı verildi: Outer Banks

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 28

Devam kararı verildi: Power Book II: Ghost

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 29

İptal edildi: A.P. Bio

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 30

Devam kararı verildi: Fear the Walking Dead

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 31

Devam kararı verildi: Chucky

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 32

Devam kararı verildi: Arcane

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 33

İptal edildi: Zero

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 34

İptal edildi: The Sinner

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 35

Final sezonu olacak: Queen Sugar

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 36

Devam kararı verildi: La Brea

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 37

Devam kararı verildi: Fantasy Island

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 38

Devam kararı verildi: Miracle Workers

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 39

Final sezonu olacak: Hanna

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 40

Devam kararı verildi: Elite

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 41

Devam kararı verildi: Succesion

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 42

Devam kararı verildi: Mythic Quest

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 43

Devam kararı verildi: Family Reunion

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 44

İptal edildi: Y: The Last Man

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 45

Devam kararı verildi: Pennyworth

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 46

Devam kararı verildi: Blindspotting

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 47

Devam kararı verildi: Tom Clancy's Jack Ryan

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 48

Devam kararı verildi: Foundation

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 49

Devam kararı verildi: You

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 50

Final sezonu olacak: Better Things

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 51

İptal edildi: Mr. Corman

2022'de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler - 52

Devam kararı verildi: Bridgerton

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