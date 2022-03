2022 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Film Ödülleri sahiplerini buldu

2022 Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri, dün Lonra ve Los Angeles’ta gerçekleşen bir etkinlikle sahiplerini buldu. Gecenin ev sahipliğini, Taye Diggs ve Nicole Byer yaptı. Yılın filmi seçilen 'The Power of the Dog', geceye 4 ödülle damga vururken, 'Succession', 'Mare of Easttown' ve 'Ted Lasso' dizileri de 4'er ödülün sahibi oldu. Gecede Belfast de birden fazla ödül kazandı.