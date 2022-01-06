2022'nin merakla beklenen korku filmleri

Sinema dergisi Variety, bu aydan itibaren gösterime girecek olan ve beklentinin yüksek olduğu korku filmlerini sıraladı. İşte 2022'nin merakla beklenen 10 korku filmi...

Haberler 06.01.2022 - 13:11

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 1

Scream (Çığlık)

Gösterim tarihi: 14 Ocak

Scream filminin beşinci devam halkası olan yapımda, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor. 25 yıl önce korkunç cinayetlerle çalkalanan Woodsboro kasabası, yeni bir katille karşı karşıyadır. Hayalet maskesini takan katil, kasabanın kanlı geçmişine ait sırları yeniden canlandırmak için bir grup gencin peşine düşer. 

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 2

Fresh 

ABD gösterim tarihi: 20 Ocak (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)

Fresh'in kendisini ve sorunlu kız kardeşini geçindirebilmesi için işe ihtiyacı vardır. Alkolik olan babasından bu zamana kadar satranç öğrenmek dışında hiçbir şey almamıştır. Kararlılığı ve zekası sayesinde girdiği işte patronunun güvenini kazanan Fresh, çok hoş olmasa da devamlılığı olan bir düzene girer. Fakat eski sınıf arkadaşının öldürülmesine yanlışlıkla tanık oldunca kendisi de hedef haline gelir.

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 3

Orphan: First Kill

ABD gösterim tarihi: 28 Ocak (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)

Estonya’da bir psikiyatri kliniğinde yatan Leena Klammer, uzun süredir kaçmayı planlar. Sonunda amacına ulaşan Leena, varlıklı bir ailenin kızı rolüne bürünerek Amerika’ya seyahat eder. Ancak Leena’nın artık "Esther" olduğu yeni hayatında planlamadığı durumlar vardır. Bir anne, çocuklarını korumak için Esther’in karşısına dikilecektir

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 4

Texas Chainsaw Massacre

ABD gösterim tarihi: 18 Şubat (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)

1974 yapımı Teksas Katliamı filminin devam halkası olan yapımda, elektrikli testereli katil Leatherface'e odaklanılıyor.

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 5

Morbius 

Gösterim tarihi: 1 Nisan

Morbius, tedavisi olmayan bir kan hastalığını, deneysel bir yöntem ile tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları ile iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 6

The Black Phone (Siyah Telefon)

Gösterim tarihi: 24 Haziran

Utangaç, ama zeki bir çocuk olan Finney Shaw, sadist bir katil tarafından ses geçirmez bir bodrum katında alıkonulur. Duvarda duran ve bağlı gibi görünmeyen telefon çalmaya başladığında işler değişir. Finney, telefon aracılığıyla katilin diğer kurbanlarının sesini duyabiliyordur. 

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 7

Nope 

ABD gösterim tarihi: 22 Temmuz (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)

Jordan Peele'ın yönetmenliğini üstlenip, senaryosunu yazdığı korku filmi Nope'un başrolünde Daniel Kaluuya, Keke Palmer ve Steven Yeun yer alıyor. Filmin konusuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 8

Salem's Lot

Gösterim tarihi: 9 Eylül

Ben Mears, vampirler tarafından istila edilen memleketi Salem’e geri döner. Genç adam, burada yaşayan bir grup insanı ölümsüzlerle savaşmaya ikna etmeyi başarır. Artık onları zorlu bir mücadele beklemektedir.

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 9

Halloween Ends

Gösterim tarihi: 14 Ekim

Halloween Ends'de, maskeli katil Michael Myers ve Laurie Strode arasındaki savaş sona eriyor.

2022'nin merakla beklenen korku filmleri - 10

Jeepers Creepers: Reborn

Gösterim tarihi belirsiz

Chase ve Laine, Laine'in The Creeper ve şehrin geçmişiyle ilgili rahatsız edici önseziler ve vizyonlar yaşamaya başladığı "Horror Hound" festivaline gider. Festival devam ederken ve kanlı eğlence çılgına dönerken, Laine 23 yıldır ilk kez doğaüstü bir şeyin çağrıldığına ve bunun merkezinde olduğuna inanır.

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