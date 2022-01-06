2022'nin merakla beklenen korku filmleri

Haberler 06.01.2022 - 13:11
Scream (Çığlık)
Gösterim tarihi: 14 Ocak
Scream filminin beşinci devam halkası olan yapımda, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor. 25 yıl önce korkunç cinayetlerle çalkalanan Woodsboro kasabası, yeni bir katille karşı karşıyadır. Hayalet maskesini takan katil, kasabanın kanlı geçmişine ait sırları yeniden canlandırmak için bir grup gencin peşine düşer.
Fresh
ABD gösterim tarihi: 20 Ocak (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)
Fresh'in kendisini ve sorunlu kız kardeşini geçindirebilmesi için işe ihtiyacı vardır. Alkolik olan babasından bu zamana kadar satranç öğrenmek dışında hiçbir şey almamıştır. Kararlılığı ve zekası sayesinde girdiği işte patronunun güvenini kazanan Fresh, çok hoş olmasa da devamlılığı olan bir düzene girer. Fakat eski sınıf arkadaşının öldürülmesine yanlışlıkla tanık oldunca kendisi de hedef haline gelir.
Orphan: First Kill
ABD gösterim tarihi: 28 Ocak (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)
Estonya’da bir psikiyatri kliniğinde yatan Leena Klammer, uzun süredir kaçmayı planlar. Sonunda amacına ulaşan Leena, varlıklı bir ailenin kızı rolüne bürünerek Amerika’ya seyahat eder. Ancak Leena’nın artık "Esther" olduğu yeni hayatında planlamadığı durumlar vardır. Bir anne, çocuklarını korumak için Esther’in karşısına dikilecektir
Texas Chainsaw Massacre
ABD gösterim tarihi: 18 Şubat (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)
1974 yapımı Teksas Katliamı filminin devam halkası olan yapımda, elektrikli testereli katil Leatherface'e odaklanılıyor.
Morbius
Gösterim tarihi: 1 Nisan
Morbius, tedavisi olmayan bir kan hastalığını, deneysel bir yöntem ile tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları ile iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
The Black Phone (Siyah Telefon)
Gösterim tarihi: 24 Haziran
Utangaç, ama zeki bir çocuk olan Finney Shaw, sadist bir katil tarafından ses geçirmez bir bodrum katında alıkonulur. Duvarda duran ve bağlı gibi görünmeyen telefon çalmaya başladığında işler değişir. Finney, telefon aracılığıyla katilin diğer kurbanlarının sesini duyabiliyordur.
Nope
ABD gösterim tarihi: 22 Temmuz (Türkiye gösterim tarihi belirsiz)
Jordan Peele'ın yönetmenliğini üstlenip, senaryosunu yazdığı korku filmi Nope'un başrolünde Daniel Kaluuya, Keke Palmer ve Steven Yeun yer alıyor. Filmin konusuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.
Salem's Lot
Gösterim tarihi: 9 Eylül
Ben Mears, vampirler tarafından istila edilen memleketi Salem’e geri döner. Genç adam, burada yaşayan bir grup insanı ölümsüzlerle savaşmaya ikna etmeyi başarır. Artık onları zorlu bir mücadele beklemektedir.
Halloween Ends
Gösterim tarihi: 14 Ekim
Halloween Ends'de, maskeli katil Michael Myers ve Laurie Strode arasındaki savaş sona eriyor.
Jeepers Creepers: Reborn
Gösterim tarihi belirsiz
Chase ve Laine, Laine'in The Creeper ve şehrin geçmişiyle ilgili rahatsız edici önseziler ve vizyonlar yaşamaya başladığı "Horror Hound" festivaline gider. Festival devam ederken ve kanlı eğlence çılgına dönerken, Laine 23 yıldır ilk kez doğaüstü bir şeyin çağrıldığına ve bunun merkezinde olduğuna inanır.