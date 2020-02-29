25 sanatçıdan 8 Mart Kadınlar Günü sergisi

Toprak gibi hayatı içinde barındıran kadın, Neolitik ve Kalkolitik çağlarda, Hitit ve Frigler döneminde tanrıların en büyüğü olan “Ana Tanrıça” olarak taçlandırılmış ve “Kybele” adıyla da bilinen ‘Ana Tanrıça’ aynı zamanda bütün tanrı ve tanrıçaların anası olarak kabul edilmiş.