25 sanatçıdan 8 Mart Kadınlar Günü sergisi

29.02.2020 - 13:22
8 Mart Kadınlar Günü kapsamında Trump Art Gallery’de sergi açılıyor.
25 sanatçının birbirinden farklı kadın betimlemelerinin yer aldığı Kybele adlı sergi 1 Mart’ta Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.
31 Mart’a kadar sürecek olan sergide Aslı Ekim, Aylin Örücü, Büşra Ürer, Çiğdem Boztaş, Dilara Çakal, Erdi Korkmaz, Esen Murat Güler, Flaneurbabel, Gizem Altun, Gökhan Gümülcine, İrem Hakyemez, Mehmet Babat, Meltem Karakuyu, Murat Turan, Nazlı Işık, Olca Düzgün, Özlem Gedizlioğlu, Seren Ceren Asyalı, Sonia Ruskov, Suna Doğruyol, Suna Tüfekçibaşı, Sümeyye Aydemir, Şinasi Göktürkler, Turan Büyükkahraman ve Ümit Gündoğ olmak üzere 25 sanatçı eserleriyle yer alıyor.
Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.
Toprak gibi hayatı içinde barındıran kadın, Neolitik ve Kalkolitik çağlarda, Hitit ve Frigler döneminde tanrıların en büyüğü olan “Ana Tanrıça” olarak taçlandırılmış ve “Kybele” adıyla da bilinen ‘Ana Tanrıça’ aynı zamanda bütün tanrı ve tanrıçaların anası olarak kabul edilmiş.
Kybele aynı zamanda bolluğu ve bereketi de simgeliyor. Çatalhöyük başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde yapılan kazılarda bulunan “Ana Tanrıça” figürleri, anaerkil bir yaşantıya işaret ediyor.