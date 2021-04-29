25 sonra ilk: Prenses Diana'nın gelinliği sergilenecek

Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda sergilenecek. Sergi küratörü Matthew Storey, "Bu gelinlik 25 sene sonra ilk defa sergilenecek ve moda hayranları için birçok sürpriz planladık" ifadelerini kullandı.

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29.04.2021 - 10:03

Prenses Diana'nın Elizabeth ve David Emanuel tarafından tasarlanan gelinliği Kensington Sarayı'nda sergilenecek.







Gelinlik, "Royal Style in the Making" başlıklı serginin bir parçası olacak ve 3 Haziran'da halka açılacak.







Diana'nın gelinliği iki oğlu Prens William ve Prens Harry tarafından Kensington Sarayı'na ödünç verildi.







William ve Harry, annelerinin yaklaşan 60. doğum gününü yeni bir Prenses Diana heykeliyle de onurlandıracak. Heykel ise 1 Temmuz 2021'de Kensington Sarayı'da Sunken Garden'a kurulacak.







Sergi küratörü Matthew Storey, "Kensington Sarayı'ndaki yaz sergimiz, çalışmaları yirminci yüzyıl boyunca kraliyet ailesinin görsel kimliğini şekillendirmede etkili olan İngiliz tasarımının en büyük yeteneklerinden bazılarına ışık tutacak. Bu gelinlik 25 sene sonra ilk defa sergilenecek ve moda hayranları için birçok sürpriz planladık" dedi.

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