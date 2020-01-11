27 kişinin izlediği Laz Kit yapımcısı Zeki Akıncı: İzlemeden alay etmek çok kolay

Akın sözlerine şöyle devam etti: “Film izlemeden alay etmek çok kolay. Sinema sektöründeki bu kartelleşmiş haksızlığa karşıyım. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yusuf Atıcı ve oyunculardan Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük vizyona girmeden önce farklı tarihlerde vefat etti. Ben de bu filmi onların anısına vizyona soktum.”

LAZ KİT FRAGMANI (TIKLA İZE)