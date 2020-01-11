27 kişinin izlediği Laz Kit yapımcısı Zeki Akıncı: İzlemeden alay etmek çok kolay

Başrollerini Tuğba Özay, Sinan Bengier, Çılgın Sedat ve Esra Sönmezer’in paylaştığı Laz Kit, gişede büyük hüsrana uğradı. 3 Ocak’ta vizyona giren ve 28 kişinin rol aldığı filmi sadece 27 kişinin izledi.
Akın sözlerine şöyle devam etti: “Film izlemeden alay etmek çok kolay. Sinema sektöründeki bu kartelleşmiş haksızlığa karşıyım. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yusuf Atıcı ve oyunculardan Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük vizyona girmeden önce farklı tarihlerde vefat etti. Ben de bu filmi onların anısına vizyona soktum.”