27 kişinin izlediği Laz Kit yapımcısı Zeki Akıncı: İzlemeden alay etmek çok kolay

3 Ocak’ta vizyona giren ve sadece 27 kişi tarafından izlenen Laz Kit’in yapımcısı Zeki Akıncı, filminin arkasında olduğunu vurguladı. Akın, “Bu ülkede küfürsüz film sanat sayılmıyor. İzlemeden alay etmek çok kolay" dedi.

Başrollerini Tuğba Özay, Sinan Bengier, Çılgın Sedat ve Esra Sönmezer’in paylaştığı Laz Kit, gişede büyük hüsrana uğradı. 3 Ocak’ta vizyona giren ve 28 kişinin rol aldığı filmi sadece 27 kişinin izledi.

LAZ KİT FRAGMANI (TIKLA İZE)

Bu rakamla Twitter’da ‘en çok konuşulanlar’ listesine giren Laz Kit'in yapımcısı Zeki Akıncı, yaşadığı talihsizlikleri anlattı.
2012’de çektiği filmi 8 yıl sonra vizyona sokabildiğini belirten Akıncı, “Bize 11 salon verdiler, 7’sinde film izlenemez bile. Verilen seanslar ise saat 11.00-13.00 arasıydı” dedi.
Filminin arkasında olduğunu belirten yapımcı, şöyle konuştu: “Film 1 milyon 250 bin liraya mal oldu. Ben küfürsüz komedi yaptım. Ama bu ülkede küfürsüz film sanat sayılmıyor. Benim filmim sektördeki onlarca komedi filminin yüzde 90’ından daha iyi değilse, kendimi köprüden atarım.”
Zeki Akıncı, “Laz Kit”i film ekibinden hayatını kaybeden Yusuf Atıcı, Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük anısına vizyona soktuğunu söyledi.

Akın sözlerine şöyle devam etti: “Film izlemeden alay etmek çok kolay. Sinema sektöründeki bu kartelleşmiş haksızlığa karşıyım. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yusuf Atıcı ve oyunculardan Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük vizyona girmeden önce farklı tarihlerde vefat etti. Ben de bu filmi onların anısına vizyona soktum.”

LAZ KİT FRAGMANI (TIKLA İZE)

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