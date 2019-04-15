29. yaşına özel 29 kareyle Emma Watson (Kameralar önünde büyüdü)
Sadece 9 yaşındaken Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında tanınan ve kameralar önünde büyüyen Emma Charlotte Duerre Watson, bugün (15 Nisan 2019) 29. doğum gününü kutluyor. Hermione karakteriyle 10 milyon sterlinin üzerinde para kazanan Paris doğumlu İngiliz oyuncu ilk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry defilesiyle yaşadı. 2013'te Empire dergisi tarafından En seksi film yıldızı seçildi. Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu. Sayısız ödül kazandığı kariyeri eğitimine engel olmadı ve 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünü bitirdi. İşte 29. yaşına özel 29 fotoğraflar Emma Watson...
-
1Emma Watson / Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
-
2Emma Watson / Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
-
3Emma Watson / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-
4Rupert Grint, Daniel Radcliffe ve Emma Watson / Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
-
5
Emma Watson / Odeon Leicester Square (2005)
-
6Emma Watson / Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
-
7Emma Watson / Ballet Shoes (2007)
-
8Liv Tyler, Emma Watson, Gwyneth Paltrow ve Mario Testino / London Fashion Week (2009)
-
9Emma Watson / Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
-
10Emma Watson / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
-
11Emma Watson / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
-
12Emma Watson / My Week with Marilyn (2011)
-
13Emma Watson / The Mayfair Hotel (2012)
-
14Emma Watson ve Ezra Miller / The Perks of Being a Wallflower (2012)
-
15Emma Watson ve Taissa Farmiga / The Bling Ring (2013)
-
16James Franco, Seth Rogen ve Emma Watson / This Is the End (2013)
-
17Emma Watson / BAFTA Los Angeles Jaguar Britannia Awards (2014)
-
18Emma Watson / Noah (2014)
-
19Emma Watson / Hollywood & Highland Center (2014)
-
20Emma Watson / Colonia (2015)
-
21Emma Watson / Regression (2015)
-
22Emma Watson / Metropolitan Museum of Art (2016)
-
23Emma Watson / Beauty and the Beast (2017)
-
24Actress Emma Watson / Tribecca Film Festival (2017)
-
25Emma Watson ve Karen Gillan / The Circle (2017)
-
26Emma Watson / MTV Movie And TV Awards (2017)
-
27Emma Watson / Vanity Fair Oscar Party (2018)
-
28John Vosler, Emma Watson ve Luke Evans / Wimbledon Tennis Championships (2018)
-
29Assia Benziane, Marlene Schiappa, Aissata Lam, ve Emma Watson / G7 Advisory committee (2019)