3 bin kahve fincanıyla koleksiyon

Malatya'da Deniz Kendirli (42), 20 yıl önce biriktirmeye başladığı ve birbirinden farklı 3 bin çeşit olan kahve fincanı koleksiyonunu evinde sergiliyor. Kendirli, en eskisi 1800'lü yıllara ait olan fincanların bulunduğu koleksiyonunun müzede sergilenmesini istiyor.

DHA 01.06.2021 - 12:55

3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 1
Kentteki bir turizm şirketinde çalışan Deniz Kendirli, 2001 yılında babaannesinden kalan kulpu kırık kahve fincanıyla, fincan koleksiyonu oluşturmaya karar verdi. Deniz Kendirli, aradan geçen 20 yıl içerisinde mesleği gereği gittiği farklı ülke ve şehirlerden satın aldığı fincanları biriktirmeye başladı.
3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 2
Bugüne kadar 3 bin çeşit kahve fincanı biriktiren Kendirli, oluşturduğu koleksiyonunu evinin bir odasında sergilemeye başladı. Odasını fincanlarını sergileyecek şekilde tasarlayan Kendirli, 10'u aşkın ülkeye ait fincanlarının müzede sergilenmesini istiyor. 


3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 3
Aralarında 1800'lü yıllara ait olan fincanların da bulunduğu ve üzerindeki motifler, tasarımlar ve şekiller ile dikkat çeken koleksiyonunu 20 yılda oluşturduğunu anlatan Deniz Kendirli, "Değişik yerlerden, değişik ülkelerden fincan topluyorum. Babaannemden kalan fincan ile başladığım bu merak 20 yıl içerisinde 3 bin fincan ile adeta koleksiyona dönüştü. Kahveyi seviyor oluşum, fincanlara ilgimi tetikledi" dedi.


3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 4
Hala gittiği yerlerde farklı fincanları toplamaya devam ettiğini anlatan Kendirli, "Halen toplamaya devam ediyorum. İlk başta böyle bir planım yoktu. Almanya, Fransa, Japonya, Çin gibi ülkelerden fincanlar aldım, hala gittiğim şehir ve ülkelerde farklı bulduğum bende olmayan fincanları satın alarak koleksiyonuma dahil ediyorum. Fincanlarımın herkesin görebileceği bir müzede sergilenmesini istiyorum" diye konuştu.
3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 5
İşte koleksiyondan diğer kareler...
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3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 7
3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 8
3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 9
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3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 11
3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 12
3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 13
3 bin kahve fincanıyla koleksiyon - 14

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