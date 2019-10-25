3 haftada 3 tablosu rekor fiyata satılan Osman Hamdi Bey hakkında bilmeniz gerekenler

İKİNCİ KAMLUMBAĞA TERBİYECİSİ

Fransızca L’homme aux Tortues (Kaplumbağalı Adam), İngilizce Tortoises (Kaplumbağalar) adı veriler resim Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi eserinin ikinci versiyonu ise Belma Simavi koleksiyonuna ait. İkincinin boyutu, ilkine göre daha küçük. Ayrıca ilkinden farklı olarak bu tabloda duvarda bir tablo ve cam kenarında bir testi yer alıyor. Simavi’nin resmi 136x87, Pera Müzesi’ninki 222x122 boyutlarında. Resimlerdeki kaplumbağa sayısı farklı. Ayrıca tabloda resmin Ahmet Muhtar Paşa’ya ithaf edildiğini belirten Osman Hamdi Bey’e ait el yazısı bulunuyor. İkinci bir Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun olması ise ilkinin değerini azaltmıyor. Bazı ressamlar aynı tabloyu birkaç kez yaptığı biliniyor.