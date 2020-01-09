31. yaşına özel 31 fotoğrafla Nina Dobrev

The Vampire Diaries (Vampir Günlükleri) dizisinde hayat verdiği Elena Gilbert ve Katherine Pierce rolleriyle dünya çapında üne kavuşan Bulgaristan asıllı Kanadalı oyuncu ve model Nina Dobrev bugün (9 Ocak 2020) 31. yaşını kutluyor. İşte genç yaşında dünyanın tanıdığı oyuncu hakkında bilmeniz gerekenler...

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Tam adı Nikolina Konstantinova Dobreva olan Nina Dobrev, 9 Ocak 1989'da Bulgaristan'da doğdu.. 2 yaşındayken ailesi ile birlikte Kanada, Toronto'ya taşındı. Babası bir bilgisayar uzmanı, annesi ise bir sanatçıdır.
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Scarborough, Ontario'da J. B. Tyrrell özel devlet okulunda okudu. Wexford Sanat Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra Toronto'da Ryerson University'de sosyoloji eğitimi almaya başladı.
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Ancak 2008'de okulu bıraktı. Daha sonra Dean Armstrong Oyunculuk Okulu'nda eğitim aldı.
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Modellik, reklamlar derken Nina Dobrev kendini oyunculuk seçmelerinin içerisinde buldu. Kısa bir süre sonra Fugitive Pieces, Away from Her, Never Cry Werewolf, ve televizyon dizisi Degrassi: The Next Generation'da rol aldı.

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Amerikan CTV kanalında yayınlanan The American Mall isminde bir MTV sinemasında yer aldı.
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Vampir Günlükleri dizisiyle kariyerinde zirve yaptı...
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Nina Dobrev iyi derecede Bulgarca, İngilizce ve Fransızca konuşabiliyor.

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Nina Dobrev, sette olmadığı zamanlarda takı tasarımı yapmaktan ve Rock Band oynamaktan hoşlanıyor.
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İlgilendiği spor dalları arasında; dalgıçlık, rüzgar sörfü, wakeboard, tüplü dalış, voleybol, futbol, binicilik, snowboarding ve dağcılık bulunuyor.Aynı zamanda mokşa yoga yapıyor.

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Spor yapamadığı günlerde buhar odasında bile olsa terlemenin yolunu buluyor.

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Bu nedenle iki saatte bir yemek yiyen Nina Dobrev yaş aldıkça daha bilinçli tercihler yaptığını savunuyor. Beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çeken Bulgaristan asıllı Kanadalı oyuncu sürekli acıkmasıyla tanınıyor.
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İşte Nina Dobrev'in rol aldığı film ve diziler...
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Nina Dobrev / The Poet (2007)
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Nina Dobrev / Too Young to Marry (2007)
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Nina Dobrev / Fugitive Pieces (2007)
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Nina Dobrev / My Daughter's Secret (2007)
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Nina Dobrev / Never Cry Werewolf (2008)
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Nina Dobrev / The American Mall (2008)
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Steven R. McQueen ve Nina Dobrev / The Vampire Diaries (2009)
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Nina Dobrev / The Roommate (2011)
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Nina Dobrev / The Perks of Being a Wallflower (2012)
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Nina Dobrev / Let's Be Cops (2014)
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Nina Dobrev / The Originals (2013)
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Alia Shawkat, Nina Dobrev ve Taissa Farmiga / The Final Girls (2015)
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Toni Collette, Vin Diesel, Deepika Padukone, Tony Gonzalez, Nina Dobrev, ve Ruby Rose / xXx: Return of Xander Cage (2017)
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Ian Somerhalder, Paul Wesley, and Nina Dobrev in The Vampire Diaries (2014)
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Diego Luna, Ellen Page, Nina Dobrev ve Kiersey Clemons / Flatliners (2017)
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Christina Applegate ve Nina Dobrev / Crash Pad (2017)
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Nina Dobrev / Dog Days (2018)
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Nina Dobrev / Then Came You (2018)
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Nina Dobrev and Tone Bell in Fam (2019)

 

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Nina Dobrev and Luke Bracey in Lucky Day (2019)

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