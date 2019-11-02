38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı

Fuara bu yıl yerli ve yabancı 800'ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katılmasının Türkiye'nin kültür, sanat ve edebiyat alanında katettiği mesafenin büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, Türk yayıncılar ile yabancı yayınevlerini bir araya getirmekte ve ülkemizdeki uluslararası fuarların etkinliğinin artmasına katkıda bulunmaktayız. Bu çerçevede, Avusturya, İtalya, Kuzey Makedonya, İran, Meksika, Gürcistan, Ürdün ve Rusya'dan Bakanlığımızca davet edilen ve her biri ülkelerinin önde gelen yayınevlerinin üst düzey yöneticileri olan, 9 yabancı temsilci de bu fuara iştirak etmektedir."