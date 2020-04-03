38. yaşına özel 38 fotoğrafla Sofia Boutella

Madonna’nın dansçısı olarak ünlenen ve daha sonra oyunculuğa geçiş yapan Sofia Boutella bugün 38. yaşını kutluyor. Cezayir asıllı Fransız dansçı ve oyuncu, bugüne dek Jamiroquai, Rihanna gibi dünya starlarının kliplerinde dans etti. Ama tanınmasındaki asıl önemli pay, 10 yıl boyunca popun kraliçesi Madonna’nın arkasında dans etmesine ait. Boutella’nın oyunculuk kariyeri 2012’de başladı. İlk olarak StreetDance 2 filminde rol aldı. Daha sonra 2014’te Kingsman dizisinde oynadı. Aynı yıl Monsters: Dark Continent filminde yer aldı. 2016 yapımı Star Trek Sonsuzluk filminin kadrosuna girdi. Bir başka 2016 yapımı gerilim dram türündeki film Jet Trash’de başrol oyuncusu oldu. Atomic Blonde filminde Charlize Theron ve Tom Cruise ile birlikte oynadığı The Mummy ile kariyerinde zirve yaptı. İşte 38. yaşına özel dünden bugüne Sofia Boutella...

StreetDance 2 (2012)
Madonna ve Sofia Boutella
The Mummy (2017)
Davet: Star Trek: Beyond (2016)
Fahrenheit 451 (2018)
Star Trek: Beyond (2016)
Simon Pegg ve Sofia Boutella (2016)
The Mummy (2017)
Chris Evans ve Sofia Boutella / Oscar Ödülleri (2017)
Madonna: Sticky & Sweet Tour (2010)
Kırmızı halı görünümü
Oscar Ödülleri kırmızı halısı (2017)
Madonna: The Confessions Tour Live from London (2006)
Monsters: Dark Continent (2014)
Atomic Blonde (2017)
The Mummy (2017)
Kingsman: The Secret Service (2014)

Star Trek: Beyond (2016)
StreetDance 2 (2012)
Davet / Darkest Hour (2017)
Davet / The Mummy (2017)
Davet/ Charlize Theron, Kirsten Dunst, Sofia Coppola, Shaun Robinson, ve Sofia Boutella
Davet / Salma Hayek ve Sofia Boutella
Davet / Charlize Theron, David Leitch ve Sofia Boutella / Atomic Blonde (2017)
Samuel L. Jackson ve Sofia Boutella  (2014)

Davet: Comic-Con International (2014) 

Jameson Empire Awards (2015)
Streetdance 2 galası
The Mummy (2017)
Sofia Boutella / Fahrenheit 451 (2018)

Sofia Boutella / Cannes Film Festival (2018 )

Sofia Boutella / Climax (2018)
Sofia Boutella ve Sterling K. Brown in Hotel Artemis (2018)
Sofia Boutella /Hotel Artemis prömiyeri 2018

Sofia Boutella / Paris Fashion Week  (2018)

Sofia Boutella / 2019 Vanity Fair Oscar Partisi
John Gallagher Jr. ve Sofia Boutella /  Modern Love (2019)
Sofia Boutella Vanity Fair-Oscar Partisi (2020)

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