4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında

Mardin’de tasarımcı Seyfettin Çelik (31), 4 bin metrekare alan üzerinde kurulu Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'ni 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdı. Çelik, "Çevresine minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe işlendi. Çevresi swarovski taşlarla mıhlandı. Süleymaniye Camii, 3 santimetre uzunluğu, 2 santimetre genişliği ve 1 santimetre yüksekliğine sahip necef taşı içine sığdırdım" dedi.

Anadolu Ajansı 07.05.2021 - 14:16

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında - 1

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra, bir süre İstanbul’da yaşamını sürdüren SeyfettinÇelik, 10 yıl önce memleketi Mardin'e dönüş yaparak kurduğu atölyede yüzük, tespih, bileklik ve kolye üretmeye başladı.

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında - 2

Seyfettin Çelik, son olarak sipariş üzerine Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına, Mimar Sinan tarafından 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymaniye Camii'ni, 3 santimetre ebadındaki yüzük taşının içine sığdırdı.

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında - 3

Çelik, 4 bin metrekare alan üzerine kurulu Süleymaniye Camii'ni, 2 haftada 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdığını ifade ederek, caminin tüm mimari yapısının, eserinde görülebildiğini söyledi. 

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında - 4

Yüzüğün fiyatının 3 bin 500 TL olduğunu belirten Çelik, "Çevresine minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe işlendi. Çevresi swarovski taşlarla mıhlandı. Süleymaniye Camisi, 3 santimetre uzunluğu, 2 santimetre genişliği ve 1 santimetre yüksekliğine sahip necef taşı içine sığdırdım" dedi.

İşte diğer kareler...

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında - 5
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında - 6
4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında - 7

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER