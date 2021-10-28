47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler

2005'te bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandıran Phoneix, bir kez daha Oscar'a aday oldu. 2008'de beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bırakan ve rap müzik kariyerine devam edeceğini duyuran Phoneix'in sinemaya dönüşü ise unutulmaz oldu.