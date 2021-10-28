47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 06:55
JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?
Leaf Phoenix olarak da bilinen prodüktör; müzisyen, aktivist ve oyuncu Joaquin Phoenix, 28 Ekim 1974'te Porto Riko'da doğdu. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ridley Scott'ın yönettiği 2000 yapımı Gladiator filmindeki Commodus karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Joaquin Phoenix, Oscar'a ilk kez bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi.
2005'te bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandıran Phoneix, bir kez daha Oscar'a aday oldu. 2008'de beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bırakan ve rap müzik kariyerine devam edeceğini duyuran Phoneix'in sinemaya dönüşü ise unutulmaz oldu.
2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle en iyi erkek oyuncu adaylığını 3. kez tekrarladı. Joker filminde canlandırdığı Arthur Fleck karakteri ise kariyerinde dönüm noktası oldu. Phoenix, en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmakla kalmadı her adımı takip edilen bir yıldız haline geldi. 47 yaşındaki oyuncu bu dönemde aktivist kimliği ile ön plana çıktı.
En iyi erkek oyuncu Oscar'ı kazandığı ödül töreninde unutulmaz bir konuşmaya imza atan
Phoenix, Uluslararası Af Örgütü, Elysium Sanatı, HEART ve Barış İttifakı (ABD Barış Bakanlığı için kampanyalar) gibi insani yardım kuruluşlarına destek vermesiyle biliniyor.
Uzun zamandır sosyal bir aktivist olan Phoenix ayrıca eski kız arkadaşı Güney Afrika modeli Topaz Page-Green tarafından kurulan Soweto, Güney Afrika'daki ilçe okullarının öğrencilerine günlük yemekler sunan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Lunchbox Fund'ın yönetim kurulunda yer alıyor.
Hayvan hakları savunuculuğu ile ünlü olan Phoenix, aynı zamanda bir vegandır. Hayvan istismarı hakkında farkındalık yaymak ve veganizmi teşvik etmek için hayvan hakları örgütleriyle çalışan oyuncu, hayvan derisinden yapılmış giysileri giymeyi reddediyor. Öyle ki filmlerinde deri kostümlerin sentetik malzemelerden yapılmasını istiyor.