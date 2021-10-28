47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler

Joker'de canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle en eyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ve o günden sonra her adımı takip edilen Joaquin Phoenix bugün (28 Ekim 2021) 47. doğum gününü kutluyor. Aktivist kimliğiyle bilinen Phoenix bir dizi insani yardım kuruluşuna destek vermesinin yanı sıra hayvan hakları savunuculuğu ve vegan kimliğiyle öne çıkıyor. Hayvan hakları hakkında farkındalık yaratmak için hayvan derisinden yapılmış kıyafetleri giymeyi reddediyor. Öyle ki filmlerinde deri kostümlerin sentetik malzemelerden yapılmasını istiyor. İşte Joaquin Phoenix hakkında merak edilenlen ve kariyerinde imza attığı filmler...

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 06:55

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 1

JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?

Leaf Phoenix olarak da bilinen prodüktör; müzisyen, aktivist ve oyuncu , 28 Ekim 1974'te Porto Riko'da doğdu. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ridley Scott'ın yönettiği 2000 yapımı Gladiator filmindeki Commodus karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Joaquin Phoenix, 'a ilk kez bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi. 

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 2

2005'te bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandıran Phoneix, bir kez daha Oscar'a aday oldu. 2008'de beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bırakan ve rap müzik kariyerine devam edeceğini duyuran Phoneix'in sinemaya dönüşü ise unutulmaz oldu.

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 3

2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle en iyi erkek oyuncu adaylığını 3. kez tekrarladı. filminde canlandırdığı Arthur Fleck karakteri ise kariyerinde dönüm noktası oldu. Phoenix, en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmakla kalmadı her adımı takip edilen bir yıldız haline geldi. 47 yaşındaki oyuncu bu dönemde aktivist kimliği ile ön plana çıktı.

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 4

En iyi erkek oyuncu Oscar'ı kazandığı ödül töreninde unutulmaz bir konuşmaya imza atan
Phoenix, Uluslararası Af Örgütü, Elysium Sanatı, HEART ve Barış İttifakı (ABD Barış Bakanlığı için kampanyalar) gibi insani yardım kuruluşlarına destek vermesiyle biliniyor.

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 5

Uzun zamandır sosyal bir aktivist olan Phoenix ayrıca eski kız arkadaşı Güney Afrika modeli Topaz Page-Green tarafından kurulan Soweto, Güney Afrika'daki ilçe okullarının öğrencilerine günlük yemekler sunan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Lunchbox Fund'ın yönetim kurulunda yer alıyor.

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 6

Hayvan hakları savunuculuğu ile ünlü olan Phoenix, aynı zamanda bir vegandır. Hayvan istismarı hakkında farkındalık yaymak ve veganizmi teşvik etmek için hayvan hakları örgütleriyle çalışan oyuncu, hayvan derisinden yapılmış giysileri giymeyi reddediyor. Öyle ki filmlerinde deri kostümlerin sentetik malzemelerden yapılmasını istiyor.

 JOAQUİN PHOENİX'İN FİLMLERİ

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 7

Joaquin Phoenix / C'mon C'mon (2021)

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 8

Guardians of life (Short) Surgeon 2020

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 9

joker (TV Movie) Arthur Fleck 2019

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 10

Lou (Short) Karl 2018

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 11

Sister Brothers (TV Movie) Charlie Sisters 2018

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 12

Madgalalı Meryem (TV Movie) Jesus 2018

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 13

Merak Etme Fazla Uzaklaşmış Olamaz (TV Movie) John Callahan 2018

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 14

Hiçbir Zaman Burada Değildin (TV Movie) Joe 2017

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 15

Mantıksız Adam (TV Movie) Abe Lucas 2015

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 16

Gizli Kusur (TV Movie) Larry "Doc" Sportello 2014

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 17

Aşk (TV Movie) Theodore 2013

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 18

Bir Zamanlar New York (TV Movie) Bruno Weiss 2013

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 19

Back Beyond (Short) Freddie Quell 2013

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 20

Usta (TV Movie) Freddie Quell 2012

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 21

 I'm Still Here (TV Movie) Joaquin Phoenix 2010

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 22

İki Aşık (TV Movie) Leonard Kraditor 2008

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 23

Kesişen Yollar (TV Movie) Ethan Learner 2007

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 24

Gecenin İki Yüzü (TV Movie) Bobby Green 2007

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 25

Sınırları Aşmak (TV Movie) John R. Cash 2005

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 26

Ekip 49 (TV Movie) Jack Morrison 2004

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 27

 Ruanda Oteli (TV Movie) Jack Daglish 2000

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 28

Köy (TV Movie) Lucius Hunt 2004

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 29

Aşka Dair Her Şey (TV Movie) Jhon 2003

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 30

İşaretler (TV Movie) Merrill Hess 2002

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 31

Acemi Askerler (TV Movie) Ray Elwood 2001 

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 32

Düşlerin Efendisi (TV Movie) Coulmier 2000

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 33

Gladyatör (TV Movie) Commodus 2000

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 34

Çeteler Savaşı (TV Movie) Willie Gutierrez 2000

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 35

8MM - Sekiz milimetre (TV Movie) Max California 1999

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 36

 Pigeons Clay (TV Movie) Clay 1998

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 37

Return to Paradise (TV Movie) Lewis 1998

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 38

Kaybedenler (TV Movie) Toby N. Tucker 1997

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 39

Inventing the Abbotts (TV Movie) Doug Holt 1997

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 40

Sonsuz ihtiras (TV Movie) Jimmy Emmett 1995

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 41

Çılgın Aile Garry (TV Movie) 1989 

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 42

Superboy (TV Series) Billy Hercules 1989

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 43

Still the Beaver (TV Series) Kyle Cleaver 1989

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 44

Secret Witness (TV Movie) Drew Blackburn 1988

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 45

Russkies (TV Movie) Danny 1987

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 46

SpaceCamp (TV Movie) Max 1986

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 47

Morningstar/Eveningstar (TV Series) (Doug Roberts) 1986

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 48

Alfred Hitchcock Presents (TV Series) Pagey Fisher 1986

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 49

Kids Don't Tell (TV Movie) Frankie 1985

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 50

Cinayet Dosyası (TV Series) Billy Donovan 1984

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 51

Hill Street Blues (TV Series) Daniel 1984

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 52

The Fall Guy (TV Series) Kid 1984

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 53

ABC Afterschool Specials (TV Series) Robby Ellsworth 1984

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 54

Six Pack (TV Movie) Tad Akins 1983

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 55

Mr. Smith (TV Series) - Mr. Smith Goes Public 1983

47. doğun gününde Joaquin Phoenix'in tüm filmleri ve hakkında merak edilenler - 56

Seven Brides for Seven Brothers (TV Series) Travis 1982

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