49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü

Muş'un Bulanık ilçesinde 49 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan, boşaltıldıktan sonra harabeye dönen taş bina, hayata geçirilen projeyle kütüphaneye dönüştürüldü.

DHA 25.08.2021 - 09:54

49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 1

Bulanık ilçesinde,1960 yılında yaptırılan cezaevi, ilçelerdeki cezaevlerinin kapatılmasına karar verilince 2009 yılında boşaltıldı.

49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 2
Kullanılmadığı için harabeye dönen taş binanın kütüphaneye dönüştürülmesi için Bulanık Kaymakamlığı geçen yıl çalışma başlattı.
49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 3

Çalışmalar bir yılda tamamlandı. Aslına uygun olarak restore edilen bina, kapılarını kütüphane olarak açtı. Günde yaklaşık 100 kişinin ziyaret ettiği bina, ilim yuvası olarak hizmet veriyor.



49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 4

Bulanık İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Cihat Ekici, "Günde 100'den fazla okuyucu kütüphaneden faydalanıyor. Böyle bir binanın kütüphaneye dönüştürülerek, ilim yuvası haline getirilmesi ilçe adına önemli bir hizmet oldu" diye konuştu. 

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49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 5
Hayata geçirilen projeyle kütüphaneye dönüştürülen binayı çok sevdiklerini belirten öğrencilerden Zelal Dağ, “Aslında cezaevi olarak kullanılan bina, şimdi güzel bir eğitim yuvası olarak hizmet veriyor. Bizler burayı çok seviyoruz. Eğitim yuvası, okul gibi olduğu için çok seviyoruz" dedi.


49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 6
49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 7
49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 8
49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 9
49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü - 10

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