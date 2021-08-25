49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü

DHA 25.08.2021 - 09:54
Bulanık ilçesinde,1960 yılında yaptırılan cezaevi, ilçelerdeki cezaevlerinin kapatılmasına karar verilince 2009 yılında boşaltıldı.
Çalışmalar bir yılda tamamlandı. Aslına uygun olarak restore edilen bina, kapılarını kütüphane olarak açtı. Günde yaklaşık 100 kişinin ziyaret ettiği bina, ilim yuvası olarak hizmet veriyor.
Bulanık İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Cihat Ekici, "Günde 100'den fazla okuyucu kütüphaneden faydalanıyor. Böyle bir binanın kütüphaneye dönüştürülerek, ilim yuvası haline getirilmesi ilçe adına önemli bir hizmet oldu" diye konuştu.
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