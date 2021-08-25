49 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphaneye dönüştü

Çalışmalar bir yılda tamamlandı. Aslına uygun olarak restore edilen bina, kapılarını kütüphane olarak açtı. Günde yaklaşık 100 kişinin ziyaret ettiği bina, ilim yuvası olarak hizmet veriyor.

Bulanık İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Cihat Ekici, "Günde 100'den fazla okuyucu kütüphaneden faydalanıyor. Böyle bir binanın kütüphaneye dönüştürülerek, ilim yuvası haline getirilmesi ilçe adına önemli bir hizmet oldu" diye konuştu.

Hayata geçirilen projeyle kütüphaneye dönüştürülen binayı çok sevdiklerini belirten öğrencilerden Zelal Dağ, “Aslında cezaevi olarak kullanılan bina, şimdi güzel bir eğitim yuvası olarak hizmet veriyor. Bizler burayı çok seviyoruz. Eğitim yuvası, okul gibi olduğu için çok seviyoruz" dedi.





