500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir

ntv.com.tr 16.07.2021 - 13:28
İngiltere’nin başkentinde yer alan Victoria & Albert Müzesi'ndeki (V&A) uzmanlar, küçük bir balmumu heykelinde bulunan parmak izinin İtalyan sanatçı Michelangelo’ya ait olabileceğini açıkladı. Söz konusu parmak izi, daha büyük bir bitmemiş mermer heykelin eskizi için kullanılan koyu kırmızı bir heykelcik üzerinde keşfedildi.
"Bir Köle" (A slava) başlıklı 500 yıllık balmumu işi, Michelangelo'nun Papa II. Julius'un Roma'daki ayrıntılı mezarı için yaptığı hazırlıkların bir parçasıydı. Heykel, kolunu yüzünün üzerine atmış çıplak bir genç figürünü tasvir ediyor.
Bununla birlikte Michelangelo, çalışmayı tamamlamamasına rağmen, "Genç Köle" olarak adlandırılan daha büyük bir mermer versiyon üzerinde çalışmaya başladı. Müze yetkilileri Rönesans dönemi ustasının, papanın mezarı için yaptığı eserlerin sayısını büyük ölçüde azalttığını söyledi.
V&A'nın kıdemli küratörlerinden Peta Motture, "Michelangelo'nun parmak izinin balmumunda kalması heyecan verici bir ihtimal. Bu tür işaretler, bir sanatçının yaratıcı sürecini gözler önüne sürüyor” dedi.
Diğer taraftan, Michelangelo'nun hazırlık çalışmalarının çoğunu yok ettiği biliniyor, bu da balmumu heykelin, sanatçının hazırlık sürecine nadir bir bakış açısı sunduğu anlamına geliyor. Potture, keşFi "zihnin ve elin bir araya geldiği" bir örnek olarak nitelendirdi ve "Parmak izi, sanatçı ile doğrudan bir bağlantı olacaktır" dedi.
Öte yandan, 16. yüzyılda yaşayan ressam Giorgio Vasari, "Michelangelo'nun Hayatı” adlı biyografi kitabında, Michelangelo'nun büyük heykeller üretmek için balmumu modellerini nasıl kullandığını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.