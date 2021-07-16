500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir

SANATÇI İLE DOĞRUDAN

Diğer taraftan, Michelangelo'nun hazırlık çalışmalarının çoğunu yok ettiği biliniyor, bu da balmumu heykelin, sanatçının hazırlık sürecine nadir bir bakış açısı sunduğu anlamına geliyor. Potture, keşFi "zihnin ve elin bir araya geldiği" bir örnek olarak nitelendirdi ve "Parmak izi, sanatçı ile doğrudan bir bağlantı olacaktır" dedi.