500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir

İngiltere'de yer alan bir müzede çalışma yapan araştırmacılar, Rönesans dönemi ustalarından Michelangelo'ya ait bir parmak izi bulmuş olabileceklerini duyurdu. Söz konusu iz, sanatçının eskiz olarak kullandığı küçük bir balmumu heykelinde tespit edildi.

ntv.com.tr 16.07.2021 - 13:28

500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir - 1

İngiltere’nin başkentinde yer alan Victoria & Albert Müzesi'ndeki (V&A) uzmanlar, küçük bir balmumu heykelinde bulunan parmak izinin İtalyan sanatçı Michelangelo’ya ait olabileceğini açıkladı. Söz konusu parmak izi, daha büyük bir bitmemiş mermer heykelin eskizi için kullanılan koyu kırmızı bir heykelcik üzerinde keşfedildi.

500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir - 2

PAPA'NIN MEZARI İÇİN ÇALIŞTI

"Bir Köle" (A slava)  başlıklı 500 yıllık balmumu işi, Michelangelo'nun Papa II. Julius'un Roma'daki ayrıntılı mezarı için yaptığı hazırlıkların bir parçasıydı. Heykel, kolunu yüzünün üzerine atmış çıplak bir genç figürünü tasvir ediyor.

500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir - 3

Bununla birlikte Michelangelo, çalışmayı tamamlamamasına rağmen, "Genç Köle" olarak adlandırılan daha büyük bir mermer versiyon üzerinde çalışmaya başladı. Müze yetkilileri Rönesans dönemi ustasının, papanın mezarı için yaptığı eserlerin sayısını büyük ölçüde azalttığını söyledi. 

500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir - 4

V&A'nın kıdemli küratörlerinden Peta Motture, "Michelangelo'nun parmak izinin balmumunda kalması heyecan verici bir ihtimal. Bu tür işaretler, bir sanatçının yaratıcı sürecini gözler önüne sürüyor” dedi. 

500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir - 5

SANATÇI İLE DOĞRUDAN

Diğer taraftan, Michelangelo'nun hazırlık çalışmalarının çoğunu yok ettiği biliniyor, bu da balmumu heykelin, sanatçının hazırlık sürecine nadir bir bakış açısı sunduğu anlamına geliyor. Potture, keşFi  "zihnin  ve elin bir araya geldiği" bir örnek olarak nitelendirdi ve "Parmak izi, sanatçı ile doğrudan bir bağlantı olacaktır" dedi.

500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir - 6

Öte yandan, 16. yüzyılda yaşayan ressam Giorgio Vasari, "Michelangelo'nun Hayatı” adlı biyografi kitabında, Michelangelo'nun büyük heykeller üretmek için balmumu modellerini nasıl kullandığını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

500 yıllık heykelde bulunan parmak izi Michelangelo'ya ait olabilir - 7
Michelangelo'nun bir arkadaşı olan Vasarii  sanatçının eskizlerii suya batırdığını ve ardından ilgili ayrıntıları tam boyutlu mermer eserlere oyduğunu yazdı.

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