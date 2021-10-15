600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı

Yurtsever, daha çok gece sessizlikte çalışmayı tercih ettiğini belirterek, "Bazen sabahladığım oluyor. Toplu iğnenin bir özelliği var, bu da bir temayı yakaladığın zaman bunu bitirmen gerekiyor. Mesela bir insanın elini yapıyorsam parmakları o gece bitirmem lazım. Ertesi güne kaldığında parmakların uzunluğu birbirini tutmuyor. Bu işi çok seviyorum, beni hayata bağlıyor" diye konuştu.