600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı Tuncay Yurtsever, Covid-19 sürecinde evde kalarak yaklaşık 70 kilogramlık 600 bin toplu iğne kullanıp 10 tablo yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 10:22

600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı - 1

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren sanatçı Tuncay Yurtsever, "Bu sanatın dünyada eşi benzeri yok" dediği binlerce toplu iğneyle resim yapmasıyla tanınıyor.

600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı - 2

Yaklaşık 14 yıl önce tesadüfen başladığı sanattan vazgeçemeyen Yurtsever, ilk olarak yapmayı düşündüğü eserde kullanacağı binlerce toplu iğneyi bir araya getirip nakış işler gibi tek tek strafora batırıyor.

600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı - 3

Daha sonra bu iğneleri tabloda yer alacak renklere boyayan sanatçı, hiç çizmeden tek tek batırma yöntemiyle eserlerini ortaya çıkarıyor.

600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı - 4

Her birinde ortalama 50 bin toplu iğne kullanarak 100'e yakın insan, hayvan, doğa gibi farklı temalarda resim yapan sanatçı, bu eserleri onlarca sergide sanatseverlerle buluşturdu.

600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı - 5

Yurtsever, çalışmalarını sürdürdüğü evindeki sanat atölyesinde, eserlerinde toplu iğnenin yanı sıra son zamanlarda tüy kullanmaya başladığını söyledi.

600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı - 6

Yıllardır sürdürdüğü bu sanata çok bağlandığını anlatan Yurtsever, toplu iğneyle resim yapmanın sabır gerektiren bir sanat olduğunu ifade etti.

600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı - 7

Yurtsever, daha çok gece sessizlikte çalışmayı tercih ettiğini belirterek, "Bazen sabahladığım oluyor. Toplu iğnenin bir özelliği var, bu da bir temayı yakaladığın zaman bunu bitirmen gerekiyor. Mesela bir insanın elini yapıyorsam parmakları o gece bitirmem lazım. Ertesi güne kaldığında parmakların uzunluğu birbirini tutmuyor. Bu işi çok seviyorum, beni hayata bağlıyor" diye konuştu.

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