600 bin toplu iğneyle 10 tablo yaptı

Haberler - Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 10:22
Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren sanatçı Tuncay Yurtsever, "Bu sanatın dünyada eşi benzeri yok" dediği binlerce toplu iğneyle resim yapmasıyla tanınıyor.
Yaklaşık 14 yıl önce tesadüfen başladığı sanattan vazgeçemeyen Yurtsever, ilk olarak yapmayı düşündüğü eserde kullanacağı binlerce toplu iğneyi bir araya getirip nakış işler gibi tek tek strafora batırıyor.
Daha sonra bu iğneleri tabloda yer alacak renklere boyayan sanatçı, hiç çizmeden tek tek batırma yöntemiyle eserlerini ortaya çıkarıyor.
Her birinde ortalama 50 bin toplu iğne kullanarak 100'e yakın insan, hayvan, doğa gibi farklı temalarda resim yapan sanatçı, bu eserleri onlarca sergide sanatseverlerle buluşturdu.
Yurtsever, çalışmalarını sürdürdüğü evindeki sanat atölyesinde, eserlerinde toplu iğnenin yanı sıra son zamanlarda tüy kullanmaya başladığını söyledi.
Yıllardır sürdürdüğü bu sanata çok bağlandığını anlatan Yurtsever, toplu iğneyle resim yapmanın sabır gerektiren bir sanat olduğunu ifade etti.
Yurtsever, daha çok gece sessizlikte çalışmayı tercih ettiğini belirterek, "Bazen sabahladığım oluyor. Toplu iğnenin bir özelliği var, bu da bir temayı yakaladığın zaman bunu bitirmen gerekiyor. Mesela bir insanın elini yapıyorsam parmakları o gece bitirmem lazım. Ertesi güne kaldığında parmakların uzunluğu birbirini tutmuyor. Bu işi çok seviyorum, beni hayata bağlıyor" diye konuştu.