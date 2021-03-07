7 binden fazla materyal Türk Folklor Müzesi'nde

Balı ve peyniri ile meşhur olan Akseki’nin Çimi köyünden bir kişinin atalarından kalan ve zamanında bal koydukları küpü müzeye hediye ettiğini söyleyen Kavasoğlu, “Çimi köyü peyniri ve balı ile ünlü bir köyümüz. Bu tarihi küp Çimi köyünde bal küpü olarak kullanmışlardır. Bal küpü müzeyi ziyarete gelen arkeologların dikkatini çekti. Bu küpün 2-3 bin yıllık bir küp olduğunu ve Roma döneminden kalan bir küp olduğunu tespit ettiler. Müzeden geldiler, tescillediler ve tekrar bize zimmetlediler” dedi.

İşte müzeden diğer kareler...