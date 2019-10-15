7. Koğuştaki Mucize, Joker'i geçti (11-13 Ekim 2019 Box Office Türkiye)
Türkiye'de hafta sonu seyirci verilerine göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi 615 bin 411 kişiyle hem tüm zamanların en iyi haftasonu drama açılışına hem de son 16 yılın en iyi Ekim ayı başlangıcına imza attı. Box Office verilerine göre; Kral Şakir Korsanlar Diyarı ve Joker'in de etkisiyle sinemada tüm zamanların en iyi ekim hafta sonu rakamına ulaşıldı. İşte 11 - 13 Ekim 2019 Box Office Türkiye sıralaması
-
110. Annem 2.524
-
29. Saklambaç 3.193
-
38. Acı ve Zafer 4.621
-
47. Yeti Efsanesi 9.862
-
56. Fırıncının Karısı 10.457
-
65. Hareket Sekiz 20.966
-
74. İkizler Projesi 53.330
-
8
3. Joker 312.969
-
9
2. Kral Şakir Korsanlar Diyarı 342.610
-
10
1. 7. Koğuştaki Mucize 615.411