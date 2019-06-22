70. yaşında Meryl Streep'in tarihe geçen filmleri
Kariyerinin başından bu yana rol aldığı 50'yi aşkın filmin 21 tanesiyle dünyanın en prestijli sinema ödülleri olan Oscar Ödüllerine aday gösterilen Meryl Streep, bugün yeni yaşını kutluyor. İşte 70. yaşına özel, 3 Oscar ödülü kazanan ve Oscar'ın Altın Kızı olarak nam salan usta oyuncunun tarihe geçen filmleri...
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1
21. Avcı (1978)
8,1
Meryl Streep / Linda
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220. Kramer Kramer'e Karşı (1979)
7,8
Meryl Streep / Joanna Kramer
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319. Fransız Teğmeninin Kadını (1981)
7
Meryl Streep / Sarah and Anna
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418. Sophie'nin Seçimi (1982)
7,6
Meryl Streep / Sophie
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517. Silkwood (1983)
7,2
Meryl Streep/ Karen Silkwood
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616. Benim Afrikam (1985)
7,2
Meryl Streep- Karen
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715. Sonsuz matem (1987)
6,7
Meryl Streep/Helen
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814. Karanlıkta bir çığlık (1988)
6,9
Meryl Streep / Lindy
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913. Yaşamın kıyısından kartpostallar (1990)
6,7
Meryl Streep / Suzanne Vale
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1012. Yasak ilişki (1995)
7,6
Meryl Streep / Francesca Johnson
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1111. One True Thing (1998)
7
Meryl Streep /Kate Gulden
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1210. 50 cesur kemancı (1999)
6,8
Meryl Streep / Roberta
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139. Tersyüz (2002)
7,7
Meryl Streep/ Susan Orlean
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148. Şeytan marka giyer (2006)
6,9
Meryl Streep/ Miranda Priestly
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157. Şüphe (I) (2008)
7,5
Meryl Streep / Sister Aloysius Beauvier
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166. Julie & Julia (2009)
7
Meryl Streep / Julia Child
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175. Demir Leydi (2011)
6,4
Meryl Streep / Margaret Thatcher
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184. Aile Sırları (2013)
7,2
Meryl Streep/ Violet Weston
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193. Sihirli Orman (2014)
6
Meryl Streep / Witch
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202. Florence Foster Jenkins (2016)
6,8
Meryl Streep / Florence Foster Jenkins
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211. The Post (2017)
7,2
Meryl Streep /Kay Graham