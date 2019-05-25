72. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı, Reuters
Bu yıl 72'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" adlı filmi kazandı.
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1Fransa’nın Cannes kentinde 14 Mayıs’ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Altın Palmiye ödülü, Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" filmine verildi.
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2Fransız Celine Sciamma'nın yönettiği "Portrait de la jeune fille en feu", en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.
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3Jüri Özel Ödülünü de Fransız senarist, aktör ve yönetmen Ladj Ly'in "Les Miserables" ve Brezilyalı yönetmenler Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'ın "Bacurau" filmleri aldı.
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4"Bacurau" filmini yönetmenleri Mendonça Filho ve Juliano Dornelles ödülü alırken bir konuşma yaptı.
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5Büyük Ödül'e Fransız yönetmen ve aktris Mati Diop'in "Atlantique" isimli filmi layık görüldü.
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6En iyi yönetmen ödülü "Le jeune Ahmed" isimli filmi ile Fransız kardeş yönetmenler Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne'e verildi.
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7Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, "Little Joe" filmindeki rolüyle İngiliz ve Amerikalı aktris Emily Beecham'e verildi.
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8En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Douleur et gloire" filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas oldu.
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9Altın Kamera ödülü de "Nuestras madres" filmiyle Guatemalalı yönetmen Cesar Diaz'a verildi.
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10Ödül töreninden kareler...
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