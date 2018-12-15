8'i yeni toplam 14 içerik (Ocak 2019 Netflix dizi rehberi)
Netflix Türkiye kataloğuna yeni yılın ocak ayı itirariyle yepyeni dizi, film ve belgeseller eklenmeye devam ediyor. Açıklanan listeye göre 8'i yeni toplamda 14 dizi seyirciyle buluşacak. Sezon dizileri arasında en çok merak edilen Orange Is the New Black 11 Ocak'ta, yenilerden dikkat çeken Kingdom ise 25 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak. İşte 2019 Ocak'ta yayına girecek yeni ve sezon dizileri...
-
1
Titans (1/11/2019)
Batman'in eski yardımcısı Robin'in lideri olduğu bir grup genç kahraman hem içlerindeki şeytanlarla hem de suçla savaşır.
-
2
Orange Is the New Black: 5. Sezon (1/11/2019)
Litchfield'da güç dinamikleri alt üst oluyor. Sürprizlerle dolu yeni sezonda mahkumları bir trajedi bekliyor.
-
3
Kingdom (1/25/2019)
Ölü kral mezarından kalkar ve gizemli bir salgın yayılmaya başlar. Prens, halkını kurtarmak için yeni türde düşmanlarla mücadele etmek zorundadır.
-
4
Unbreakable Kimmy Schmidt: 4. Sezon(1/25/2019)
Teknoloji şirketi Giztoob'un İnsan Kaynakları Müdürü olan Kimmy yeni zorluklarla yüzleşirken Jacqueline, yeni kurduğu yetenek ajansına Titus'ı da kaydediyor.
-
5
Menajerimi Arayın!: 3. Sezon (1/4/2019)
Isabelle Huppert, Monica Bellucci ve Jean Dujardin'in rol aldığı, eğlence dünyasının tuhaflıklarıyla dolu yeni sezonda gerilim artarken, iki menajer gizli bir plan yapar.
-
6
Black Earth Rising(1/25/2019)
Kate, küçük bir çocukken Rwandan soykırımından kurtarılmıştır. Ancak geçmişin gölgesi peşini kolay kolay bırakmayacaktır.
-
7
When Heroes Fly(1/10/2019)
Acı şekilde ayrı düşmelerinden yıllar sonra dört eski İsrail askeri, yeniden bir araya gelir ve öldüğünü sandıkları bir sevdiklerini bulmak için Kolombiya'ya giderler.
-
8
Pose(1/31/2019)
1980'lerde New York'ta geçen Pose, toplumun farklı kesimlerine ve balo kültürüne yakından bir bakış sunuyor.
-
9
Sex Education(1/11/2019)
Otis, okulda gizli bir seks terapisi kliniği açmak için asi Maeve ile iş birliği yapar ve seks terapisti olan annesinin uzmanlığından yararlanır.
-
10
Marvel's The Punisher: 2. Sezon (Çok Yakında)
Frank, bir genci politik güce sahip yozlaşmış bir aileden korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Russo'nun işini bitirmek için de…
-
11
Tidying Up with Marie Kondo (1/1/2019)
Düzenleme üstadı Marie Kondo, kendine ait yenilikçi KonMari Yöntemi ile insanlara evlerini ve hayatlarını nasıl düzene sokabileceklerini gösteriyor.
-
12
Friends from College: 2. Sezon (1/11/2019)
Hatalar yapıldı, kalpler kırıldı ama hayat devam ediyor. Şimdi, ufukta bir düğün var ve her şeyi geride bırakmanın zamanı geldi.
-
13
Grace and Frankie: 5. Sezon (1/18/2019)
Birbirinden pek haz etmeyen Grace ve Frankie, kocalarının 20 yıldır ilişki yaşadığını öğrenir ve bu şokun üstünden birlikte gelmeye karar verir.
-
14
Club of Crows: 4. Sezon(1/25/2019)
İki kardeş, kendilerine bir futbol takımı miras kalınca yüksek beklentilerle ve birbirleriyle mücadele ediyor. Noble Ailesi'nın yapımcılarından...
-
15
COMEDIANS of the world(1/1/2019)
Bu stand-up komedi dizisinde 13 farklı bölgeden 47 komedyen, kendi kültürlerinde neyin komik olduğunu yansıtan gösterileriyle sahne alıyor.