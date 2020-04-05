90'ların fenomen dizisi Beverly Hills 90210'un oyuncuları 30 yılda nasıl değişti?

1990-2000 yılları arasında bir fenomene dönüşen, Türkiye'de de hayran kitlesine sahip olan Amerikan gençlik dizisi Beverly Hills 90210'un oyuncuları 30 yılda nasıl değişti? İşte dizideki halleri ve 30 yıldaki değişimleri...

05.04.2020 - 14:15

Jason Priestley (Brandon Walsh)

Shannen Doherty (Brenda Walsh)

Carol Potter (Cindy Walsh)

James Eckhouse (Jim Walsh)

Jennie Garth (Kelly Taylor)

Ian Ziering (Steve Sanders)

Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman)

Brian Austin Green (David Silver)

Tori Spelling (Donna Martin)

Tiffani Thiessen (Valerie Malone)

Joe E. Tata (Nat Bussichio)

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