90'ların fenomen dizisi Beverly Hills 90210'un oyuncuları 30 yılda nasıl değişti?
1990-2000 yılları arasında bir fenomene dönüşen, Türkiye'de de hayran kitlesine sahip olan Amerikan gençlik dizisi Beverly Hills 90210'un oyuncuları 30 yılda nasıl değişti? İşte dizideki halleri ve 30 yıldaki değişimleri...
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