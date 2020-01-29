92. Oscar Ödülleri’ni sunacak isimler belli oldu

Oscar’ın yapımcıları Lynette Howell Taylor ve Stephanie Allain, yaptıkları açıklamada, “Bu yılın filmlerini kutlarken, bu yetenekli sanatçıları ağırlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Her biri kendi enerjilerini katacak ve dünya çapındaki seyircilerimizin ilgisini çekecek” dedi.