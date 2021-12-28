99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları

2018 yılında hayatını kaybeden; Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi dünyaca ünlü karakterlerin yaratıcısı Stan Lee yaşasaydı bugün 99. doğum gününü kutluyor olacaktı. 99. doğum gününe özel Marvel’ın efsane ismi Stan Lee'nin tüm dizi ve film cameo'larını derledik...

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99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 1

Marvel Evreni'ndeki sevilen kahramanlarda imzası bulunan Stan Lee, vefatına rağmen sürprizlerinden vazgeçmedi. Yaşasaydı bugün 99 yaşında olacak olan Lee, son olarak Captain Marvel'de de yüzünü gösterdi. Trendeki kovalamaca sahnesinde bir yolcu olarak yer alan Stan Lee, Mallrats filminin senaryosu üzerinde çalışırken seyirci karşısına çıkıyor.  Kasım ayında vefat eden Stan Lee’nin gelecekteki birkaç Marvel sürprizi çoktan çekilmiş ve garantiye alınmıştı. Bu sayede onu Captain Marvel filminde görmemiz mümkün oldu. İşte Stan Lee'nin tüm dizi ve film cameo'ları.. 

(Cameo: Televizyon ve sinema gibi gösteri sanatlarında insanlar tarafından çok bilinen birisinin kısa süre ile görülmesine denir)

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 2


1. The Trial of the Incredible Hulk (1989)
Stan Lee ilk cameo’sunda bir jüri üyesiydi.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 3

2. X-Men (2000)
İlk X-Men filminde sosisli satıcısıydı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 4

3. Spider-Man (2002)
İlk Spider-Man filminde karşımıza karmaşanın ortasında kalmış bir vatandaş olarak çıkmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 5

4. Daredevil (2003)
Otobüsün altında kalmaktan genç Matt Murdock sayesinde kurtulmuştu.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 6

5. Hulk (2003)
Ang Lee'nin Hulk filminde güvenlik görevlisiydi.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 7

6. Spider-Man 2 (2004)
Spider-Man ve Doctor Octopus'un kavgasının ortasında bir kadının hayatını kurtarmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 8

7. Fantastic Four (2005)
Bazen ise yalnızca bir postacıydı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 9

8. X-Men: The Last Stand (2006)
Jean Grey telekinezi güçlerini kullandığında epey şaşırmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 10

9. Spider-Man 3 (2007)
Times Meydanı'nda Peter Parker ile konuşmuştu.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 11

10. Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)
Susan Storm ve Reed Richards'ın düğününe katılamamıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 12

11. Iron Man (2008)
Iron Man'de Tony Stark onu Hugh Hefner'la karıştırmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 13


12. The Incredible Hulk (2008)
İçtiği içecekten dolayı hastalanmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 14

13. Iron Man 2 (2010)
Bir sonraki Iron Man filminde ise Tony onu Larry King sanmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 15

14. Thor (2011)
Thor'un çekici Mjolnir'i arabasıyla "kaldırmaya" çalışmış ve başarısız olmuştu.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 16

15. Captain America: The First Avenger (2011)
İlk Captain America filminde bir komutanı canlandırmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 17

16. The Avengers (2012)
The Avengers'ta süper kahramanların New York'ta olabileceğine inanmamıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 18

17. The Amazing Spider-Man (2012)
Yine bir Spider-Man dövüşü sırasında olay yerinde, bu sefer klasik müzik dinliyordu.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 19

18. Iron Man 3 (2013)
Güzellik yarışmasında yarışmacıya tam puan vermişti.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 20

19. Thor: The Dark World (2013)
Thor: The Dark World'te akıl hastanesinde bir hastaydı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 21

20. Captain America: The Winter Soldier (2014)
Güvenlik görevlisi olarak Captain America'nın kostümünü koruyamamıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 22

21. The Amazing Spider-Man 2 (2014)
The Amazing Spider-Man 2'de Peter Parker'ın mezuniyetine katılmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 23

22. Guardians of the Galaxy (2014)
Guardians of the Galaxy'de çapkınlık yaparken yakalanmıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 24

23. Agents of S.H.I.E.L.D. (2014)
ABC dizisinin ilk sezonunda trendeki bir yolcuydu.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 25

24. Big Hero 6 (2014)
Big Hero 6'de ilk ve tek animasyon rolünde, oğluna kavuşmuştu.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 26

25. Agent Carter (2015)
Agent Carter dizisinde Howard Stark'ın gazetesini istemişti.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 27

26. Avengers: Age of Ultron (2015)
İkinci Avengers filminde fazla sarhoş olduğu için ayakta duramamıştı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 28

27. Ant-Man (2015)
Ant-Man'de barmenlik de tam ona göreydi

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 29

28. Daredevil (2015)
Netflix dizisi Daredevil'de duvarda fotoğrafı asılıydı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 30

29. Jessica Jones (2015)
Jessica Jones aynı polis karakolunu ziyaret edince tekrar görünmesi kaçınılmazdı.

99. yaşına özel Stan Lee'nin tüm Marvel Cameo'ları - 31

Cameo nedir?

Cameo görünüm veya kısaca cameo; oyun, film, video oyunu, televizyon gibi gösteri sanatlarında insanlar tarafından çok bilinen birisinin kısa süre ile görülmesine denir. Sinema filmlerinde Alfred Hitchcock cameo rollerde öncü olmuştur

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