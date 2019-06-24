ABD Box Office rakamları belli oldu (21-23 Haziran 2019)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Geçen hafta zirveye oturan Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit'in (Men in Black: International) liderliği bir hafta sürdü. İşte 21-23 Haziran 2019'un gişe rakamları ve birincilik tahtının yeni sahibi...
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1
Shaft Shaft
3.6 milyon dolar
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2
Dark Phoenix
3.6 milyon dolar
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3
Godzilla: King of the Monsters
3.7 milyon dolar
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4
John Wick: Chapter 3 - Parabellum
4.1 milyon dolar
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5
Rocketman
5.7 milyon dolar
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6
The Secret Life of Pets 2
10.3 milyon dolar
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7
Men in Black: International
10.8 milyon dolar
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8
Aladdin
12.2 milyon dolar
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9
Child's Play
14.1 milyon dolar
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10
Toy Story 4
118 milyon dolar