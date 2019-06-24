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ABD Box Office rakamları belli oldu (21-23 Haziran 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Geçen hafta zirveye oturan Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit'in (Men in Black: International) liderliği bir hafta sürdü. İşte 21-23 Haziran 2019'un gişe rakamları ve birincilik tahtının yeni sahibi...

  • 1

    Shaft Shaft

    3.6 milyon dolar

  • 2

    Dark Phoenix

    3.6 milyon dolar

  • 3

    Godzilla: King of the Monsters

    3.7 milyon dolar

  • 4

    John Wick: Chapter 3 - Parabellum

    4.1 milyon dolar

  • 5

    Rocketman

    5.7 milyon dolar

  • 6

    The Secret Life of Pets 2

    10.3 milyon dolar

  • 7

    Men in Black: International

    10.8 milyon dolar

  • 8

    Aladdin

    12.2 milyon dolar

  • 9

    Child's Play

    14.1 milyon dolar

  • 10

    Toy Story 4

    118 milyon dolar

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