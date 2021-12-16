ABD'li rapçi Logic'in 1-800-273-8255 şarkısı yüzlerce intiharı önlemiş olabilir

Araştırmada anılan olaylar dizisi arasında, şarkının yayınlandığı 28 Nisan 2017, Logic'in 27 Ağustos 2017'deki MTV Video Müzik Ödülleri pergfrmansı ve 28 Ocak 2018'deki Grammy Ödülleri performansı yer aldı. Alessia Cara ve Khalid'in de katkı sunduğu şarkı, Billboard'un en iyi 100 ABD şarkısı listesinde haftalarca ilk 10da kalmayı başarırken, Eylül 2017'de en iyi 3. şarkı olarak seçildi. Şarkının yayınlanmasından sonra Google'daki intiharı önleme hattına dair aramaların yüzde 10 oranında arttığı tespit edildi.



