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ABD’li şarkıcı Kylie Rae Harris hayatını kaybetti

ABD'nin sevilen country müzisyenlerinden Kylie Rae Harris, sosyal medyadan konser için geçtiği otoyolda birçok yakınının öldüğünü söylemesinden kısa bir süre sonra aynı yolda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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    ABD’li country müzik şarkıcısı Kylie Rae Harris, bir festival için Teksas’tan New Mexico eyaletine doğru yola çıktı. Direksiyonda kendisi vardı. Sosyal medyadaki son paylaşımında, geçtiği otoyolda birçok yakınının öldüğünü söyledi.

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    Rae Harris, bu sözlerinden birkaç saat sonra 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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    New Mexico’daki konsere yetişmek üzere yola çıkan Harris’in dahil olduğu kazada 16 yaşındaki bir kız çocuğu da hayatını kaybetti,

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    Genk sanatçının menajeri müzik dergisi Billboard’a yaptığı açıklamada “Kylie Rae Harris’in dün yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdiğini üzülerek doğrulamak durumundayız. Şu an paylaşabileceğimiz bir detay yok" dedi.

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    Harris’in Ailesi'nin mahremiyetine dikkat edilmesini isteyen menajer "Kylie’yi tanıyan herkes onun ailesini ve müziği sevdiğini biliyordu. Onun için yapabileceğiniz en iyi şey sevgiyi yaymaktır” diye konuştu.
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