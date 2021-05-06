ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın Kayseri'deki evi harabeye döndü

İhtiras Tramvayı, Viva Zapata, Cennet Yolu gibi filmlerin ABD'li yönetmeni Elia Kazan'ın 4 yaşına kadar anne ve babasıyla birlikte yaşadığı, Kayseri'deki ev, yıllar içinde harabeye döndü. Yamaçta bulunan evden geriye taşlarla örülmüş istimlak duvarı ve bahçe kaldı.

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DHA 06.05.2021 - 11:19

Kayseri Melikgazi ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki kırsal Germir Mahallesi, 12'nci yüzyılda kuruldu. 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine kadar, Ortodoks Rumlar, Apostolik ve Ortodoks Ermeniler ve Müslüman Türkler, Germir'de birlikte yaşadı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra diğer kültürler ayrılırken, sadece Türkler yaşamaya başladı. Germir aynı zamanda, 3 kez Oscar kazanan, 5 kez de aynı ödüle aday gösterilen, çok sayıda prestijli ödülün de sahibi olan dünyaca ünlü Yunan asıllı ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın da ata memleketi.

1909 yılında doğan, 2003'te hayatını kaybeden Elia Kazan, 4 yaşına kadar Germir'de yaşadı.

Halıcılık yapan Kazan'ın ailesi 1913 yılında ABD'ye göç etti.

EVDEN GERİYE DUVAR KALDI



Ailenin Germir'de göç ettikleri ev ise o günden sonra kaderine terk edildi. Yamaçta bulunan ev, geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya başladı. Harabeye dönen evden geriye taşlarla örülmüş istimlak duvarı kaldı. ABD'ye göç ettikten sonra 3 kez Germir'i ziyaret eden Elia Kazan, 2003 yılında hayatını kaybetti.

"YENİDEN YAPTIRMAK İSTEDİK, BAŞARAMADIK"



Elia Kazan'ın yaşadığı evle ilgili bilgi veren Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız, "Ünlü ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın burada yaşadığını duymuştuk. Geçmişte çeşitli zamanlarda Germir'e gelen Elia Kazan, mahalle çeşmesinden su içtiğini söylemişti. Elia Kazan'ın yaşadığı evden geriye bahçe veya iç kısım duvarı olarak nitelendirebileceğimiz bir alan kaldı. Biz o dönemki evin resmi varsa 'yeniden yaptıralım' diye uğraştık; ama bu çabamız sonuçsuz kaldı. Fazla bilgiye ulaşamadığımızdan fazla yol kat edemedik" diye konuştu.

"EVİN DURUMU BİZİ ÜZÜYOR"



Ali Kapısız, evin turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Biz mahalle halkı olarak, mahallemizin geçmişten gelecek kuşaklara taşınması için girişimlerde bulunduk. Elia Kazan'ın buralı olması Germir'in tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya benzeri bir yapıda ev inşa edilebilir. Elia Kazan'a ait film müzesi de kurulabilir. Elia Kazan'ın evinin bu durumda olması bizleri çok üzüyor. Mahallemize gelen yerli ve yabancı misafirlerin de genel düşüncesi bu. Buraya gelen misafirler Elia Kazan’ın evinin neden yaptırılmadığını soruyor. Yetkililere çağrımız bir an önce bu yapılara el atılması ve turizme kazandırılmasıdır" dedi.

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