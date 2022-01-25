Adele konserlerinin iptal nedeni corona virüs değil kapris

Haberler 25.01.2022 - 14:57
İngiliz şarkıcı Adele (33) ABD'nin Las Vegas kentindeki 24 konserini süresiz ertelediğini geçen hafta ağlayarak duyurdu. Adele, ertelemenin nedenini ise ekibindeki birçok kişinin corona virüs olmasıyla açıkladı.
Şarkıcının duyuruyu 21 Ocak'taki ilk konserine 24 saat kala yapması hayranlarını kızdırırken, ertelemenin gerçek nedeninin Adele'in kaprisleri olduğu öne sürüldü.
Las Vegaslı gazeteci Scott Roeben, şarkıcının konserlerin gerçekleştirileceği Caesars Palace Colosseum'daki ses ve teknoloji sistemlerinin değiştirilmesini istemesi nedeniyle organizasyonun kaosa sürüklendiğini öne sürdü.
Bir kaynaksa "Teknik sistem milyonlara mal olmasına rağmen, Adele memnun değildi. Zaten gergin olan Adele, teknik sistemi beğenmeyince de paniğe sürüklendi" dedi.
Öte yandan, Caesars Palace Colosseum'daki mevcut sistem, mekânda daha önce konser veren Madonna, Mariah Carey ve Celine Dion gibi birçok şarkıcı tarafından kullanılmıştı.