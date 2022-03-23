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Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi

Piyanist filmiyle 2003 yılında Oscar kazanan Adrien Brody'den yıllar sonra Oscar itirafı geldi. Meslektaşı Jack Nicholson’ın ABD’nin Irak’ı işgaline tepki olarak tüm adaylardan törene katılmamalarını istediğini açıklayan Brody, fırsatı kaçırmamak için bu isteği reddettiğini savundu.

Haberler 23.03.2022 - 10:30

Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi - 1

2003 yılında Piyanist'teki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Adrien Brody, yıllar sonra Ödül Töreni ile ilgili itirafta bulundu.


Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi - 2

Brody, daha önce üç kez Oscar ödülü alan Jack Nicholson’ın ABD’nin Irak’ı işgaline tepki olarak tüm adaylardan törene katılmamalarını istediğini açıkladı.


Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi - 3

Tüm adaylar, 23 Mart 2003’te yayınlanan 75. Oscar gecesinden sadece dört gün önce gerçekleşen ABD’nin Irak işgaline olası tepkilerini tartışmak üzere Nicholson’ın evine davet edildi.



Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi - 4

Nicholson, tüm adayların dayanışma göstermelerini ve töreni birlikte boykot etmelerini önerdi, ancak daha önce hiç aday gösterilmeyen Brody, meslektaşlarına "Sizi bilmem ama ben gidiyorum. Bir şekilde gitmem gerekiyor. Ailem geliyor. Bu çok sık olmuyor. Hepinizin daha önce kazandığını biliyorum. Siz kalabilirsiniz, ama ben yapamam" dediğini aktardı.

Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi - 5

Brody, ödülü aldıktan sonra şu sözleri dile getirmişti: Bu gece çok fazla hüzünle doluyum; çünkü çok garip bir zamanda ödül alıyorum. Bu filmdeki deneyimim, savaş zamanlarında insanların üzüntüsünün, insanlıktan çıkarılmasının ve savaşın yansımalarının çok farkında olmamı sağladı. Kime inanıyorsanız, Tanrı ya da Allah, sizi korusun ve barışçıl ve hızlı bir çözüm için dua edelim."

Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi - 6

Adrien Brody -  The Pianist (2002)

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