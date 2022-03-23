Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi

Haberler 23.03.2022 - 10:30
2003 yılında Piyanist'teki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Adrien Brody, yıllar sonra Oscar Ödül Töreni ile ilgili itirafta bulundu.
Brody, daha önce üç kez Oscar ödülü alan Jack Nicholson’ın ABD’nin Irak’ı işgaline tepki olarak tüm adaylardan törene katılmamalarını istediğini açıkladı.
Tüm adaylar, 23 Mart 2003’te yayınlanan 75. Oscar gecesinden sadece dört gün önce gerçekleşen ABD’nin Irak işgaline olası tepkilerini tartışmak üzere Nicholson’ın evine davet edildi.
Nicholson, tüm adayların dayanışma göstermelerini ve töreni birlikte boykot etmelerini önerdi, ancak daha önce hiç aday gösterilmeyen Brody, meslektaşlarına "Sizi bilmem ama ben gidiyorum. Bir şekilde gitmem gerekiyor. Ailem geliyor. Bu çok sık olmuyor. Hepinizin daha önce kazandığını biliyorum. Siz kalabilirsiniz, ama ben yapamam" dediğini aktardı.
Brody, ödülü aldıktan sonra şu sözleri dile getirmişti: Bu gece çok fazla hüzünle doluyum; çünkü çok garip bir zamanda ödül alıyorum. Bu filmdeki deneyimim, savaş zamanlarında insanların üzüntüsünün, insanlıktan çıkarılmasının ve savaşın yansımalarının çok farkında olmamı sağladı. Kime inanıyorsanız, Tanrı ya da Allah, sizi korusun ve barışçıl ve hızlı bir çözüm için dua edelim."
Adrien Brody - The Pianist (2002)