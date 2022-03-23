Adrien Brody’den yıllar sonra Oscar itirafı: Töreni boykot etmemiz istendi

Brody, ödülü aldıktan sonra şu sözleri dile getirmişti: Bu gece çok fazla hüzünle doluyum; çünkü çok garip bir zamanda ödül alıyorum. Bu filmdeki deneyimim, savaş zamanlarında insanların üzüntüsünün, insanlıktan çıkarılmasının ve savaşın yansımalarının çok farkında olmamı sağladı. Kime inanıyorsanız, Tanrı ya da Allah, sizi korusun ve barışçıl ve hızlı bir çözüm için dua edelim."