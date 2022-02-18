Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita

Afyonkarahisar'da öğrenim gören Zambiyalı üniversite öğrencisi Chimwemwe Chita'nın kenti tanıtmak için çektiği videolar, paylaşılan sosyal medya hesabından büyük beğeni topluyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 12:33

Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita - 1

Zambiyalı narkotik komiseri baba ile öğretmen annenin kızı olan 22 yaşındaki Chimwemwe Chita, 2017 yılında kazandığı Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenim görmek için kente geldi.

Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita - 2

Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) aldığı dil eğitimini başarıyla tamamlayan veteriner fakültesi 4. sınıf öğrencisi Chita, 5 yıldır Afyonkarahisar'da yaşıyor.

Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita - 3

Fakültede başarılı bir öğrenci olan Chita, yaşadığı şehir Afyonkarahisar'ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mekanları, gastronomisi ve yöresel lezzetleriyle de yakından ilgileniyor.

Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita - 4

Kamera karşısında yaptığı sunum ve röportajlarla Afyonkarahisar'ı tanıtıcı renkli videolar üreten Chita, bunları kentteki dijital bir medya hesabının sosyal medyasından paylaşılıyor.

Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita - 5

Chita, Türkçe ve İngilizce çektiği tanıtıcı videolarla Afyonkarahisar'ı sosyal medyada Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerdeki insanlara tanıtıyor.

Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita - 6

Chita, misafirperver ve sıcakkanlı insanlarla yaşadığı Afyonkarahisar'da 5 yıldır çok mutlu olduğunu söyledi. Eğitim aldığı şehirde yeni arkadaşlar edindiğini dile getiren Chita, şöyle konuştu: "Buraya geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. 'Merhaba' bile diyemiyordum. Afyonkarahisar'da TÖMER'e giderek Türkçeyi öğrendim. Sonra yaşadığım şehrin her şeyini araştırarak ve sorarak tanıdım. Sonra Afyonkarahisar'ı tanıtmak için Türkçe ve İngilizce görsel içerikler üretmeye başladım. Şimdi yaptığım sunumlar ve röportajlarla Türkiye ve yurt dışındaki insanlara gizemli şehir Afyonkarahisar'ı anlatıyorum."

Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita - 7

Chita, gönüllü olarak çekilen tanıtım videolarının internette 50 binin üzerinde görüntülenmenin yanı sıra çok güzel yorumlar aldığını anlattı.

Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita - 8

Sosyal medyadaki Afyonkarahisar paylaşımlarını izleyen insanların çok beğendiğini aktaran Chita, "Kaldığım KYK yurdundaki ve çevremdeki arkadaşlarımın aileleri, bana 'videoların çok güzel, Afyonkarahisar'da biz burayı bilmiyorduk, burada böyle güzel yerler var mı?' diye söylüyorlar. Bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. Bu güzel şehri tanıtmaktan çok mutluyum, gururluyum.
İnsanların video paylaşımlara "Zambiya'dan gelen kız, Afyonkarahisar'da neler yapıyor?" diye yazmalarının hoşuna gittiğini dile getiren Chita, bu güzel şehri tanıtmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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