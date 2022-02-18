Afyonkarahisar'ın gönüllü tanıtım elçisi: Zambiyalı Chimwemwe Chita

Sosyal medyadaki Afyonkarahisar paylaşımlarını izleyen insanların çok beğendiğini aktaran Chita, "Kaldığım KYK yurdundaki ve çevremdeki arkadaşlarımın aileleri, bana 'videoların çok güzel, Afyonkarahisar'da biz burayı bilmiyorduk, burada böyle güzel yerler var mı?' diye söylüyorlar. Bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. Bu güzel şehri tanıtmaktan çok mutluyum, gururluyum.

İnsanların video paylaşımlara "Zambiya'dan gelen kız, Afyonkarahisar'da neler yapıyor?" diye yazmalarının hoşuna gittiğini dile getiren Chita, bu güzel şehri tanıtmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.