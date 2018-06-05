Ahlat Ağacı, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi'ni geçti (1-3 Haziran 2018)
Üçüncü hafta sonunda 90.746 seyirci tarafından izlenen Deadpool 2 liderliğini sürdürdü. Hafta sonunun en merak edilen filmi Ahlat Ağacı, 46.868 seyirciyle Nuri Bilge Ceylan filmleri arasında en iyi açılışa imza attı. Prömiyerini geçen ay içerisinde Cannes'da gerçekleştiren film, hafta sonunda salon başına en iyi ortalama seyirci miktarına da ulaşan yapım oldu. Haftanın bir diğer yeni filmi Cüce Dedektif Şerlok, üçüncü sıradan giriş yaparken, vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 25.906 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı. Ahlat Ağacı böylece vizyondaki ilk haftasında Han Solo'yu geçmiş oldu. İşte gişe rakamları... (Rakamlar Box Office Türkiye'den alınmıştır)
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1
Ahlat Ağacı
46.868
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2
Cebimdeki Yabancı2.091
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3
Cüce Dedektif Şerlok34.540
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4
Kasırgada Vurgun24.244
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5
Kitap Kulübü3.208
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6
Sürükleniş10.713
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7
Cin-i Ayet11.531
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8
Deniz ve Güneş7.468
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9
GİŞE VE HASILAT RAKAMLARINot: Geçtiğimiz cuma günü (1 Haziran) vizyona giren filmler sarı renk ile gösterilmiştir.
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10