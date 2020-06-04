Ahmet Misbah Demircan Kapadokya'da incelemelerde bulundu

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere'e gelen, Uçhisar ve Göreme beldelerindeki bazı turistik tesisleri gezdikten sonraçevresindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminde incelemede bulundu.

Demircan, Bakanlık olarak Kapadokya'daki turistik merkezlere özel ilgi gösterdiklerini, dünyada bir benzeri bulunmayan bu alanların gelecekte daha iyi bir konumda olabilmesini amaçladıklarını belirtti.