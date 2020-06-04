Ahmet Misbah Demircan Kapadokya'da incelemelerde bulundu

Ahmet Misbah Demircan, şöyle konuştu:
"Kültür ve Turizm Bakanımız nezdinde, bu bölgedeki kültürel ve doğal varlıklar üzerinden geliştirdiğimiz turizmi daha da ileriye götürme yönünde hedefimiz var. Bu çerçevede yapılan çalışmaları yerinde görmek ve özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölgedeki tarihi eserlerimizde yürütülen çalışmaları inceledik. Bölge, gerçekten Türkiye'nin müstesna ve özel bir yeri. Sayın valimiz ve belediye başkanımızın heyecanı, Bakanlığımızın özel ilgisiyle, geleceğe daha iyi bakacağımız güzel projelerimizin zeminleri hazır. Tüm bunları Nevşehir
programımızda yakından görme imkanı elde ettik."