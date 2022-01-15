AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

“DÜNYA GENELİNDE ORTAK DİL DE KÜLTÜR VE SANATTIR”



Açılışta sergiye ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “10 ayrı ülkeden 20 sanatçının buluşmasıyla oluşturulan bir sergi, eserler ‘birlikte var olmak’ üzerine kurgulanmış. Ben olmaktan biz olmanın öneminin vurgulandığı bir sergi. KM’de çok uluslu katılımın olduğu bir serginin olması da bizim için önemli” diye konuştu.







