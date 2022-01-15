AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 'Birlikte Var Olmak’ temalı uluslararası ilk sergi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı. Sanat projesi 10 ülkeden 20 sanatçıyı bir araya getirdi. Açılış töreninde konuşan Ersoy, “Dünya genelinde ortak dil, kültür ve sanattır. Böyle sergiler, hep birlikte var olmanın öneminin herkese ulaşmasına katkı sağlıyor” dedi.

Haberler 15.01.2022 - 17:33

AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi katkılarıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 'Birlikte Var Olmak’ isimli sergi açıldı.

AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 2

AKM’deki ilk uluslararası sanat projesi olan sergide Tabularasa Transnational Art Platform’u tarafından 10 ülkeden, 20 sanatça bir araya geldi.  



AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 3

Çağdaş sanatın farklı disiplin ve farklı jenerasyonlarından Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşacak sanatçıların 'Birlikte Var Olmak/Coexistence’ teması üzerine ürettikleri eserler 24 Şubat’a kadar AKM Galeri'de sergilenecek. 



AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 4

Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin küratörü Beste Gürsu, sanatçılar ve ziyaretçiler katıldı. Bakan Ersoy, sergiyi gezerek eserlere ilişkin bilgi aldı.  



AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 5

“DÜNYA GENELİNDE ORTAK DİL DE KÜLTÜR VE SANATTIR” 

Açılışta sergiye ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “10 ayrı ülkeden 20 sanatçının buluşmasıyla oluşturulan bir sergi, eserler ‘birlikte var olmak’ üzerine kurgulanmış. Ben olmaktan biz olmanın öneminin vurgulandığı bir sergi. KM’de çok uluslu katılımın olduğu bir serginin olması da bizim için önemli” diye konuştu.  



AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 6

“GAYET BAŞARILI BULDUM” 

Serginin önemine vurgu yapan Ersoy, “AKM dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri ve pandeminin yavaşlamasıyla ilkbahardan itibaren çok daha büyük uluslararası organizasyonlar gerçekleşecek. Çağdaş sanatta farklı disiplinler bir araya gelerek farklı bir sunum oluşturmuş, güzel yani bu. Sergi, dünyanın karşı karşıya kaldığı ekolojik yıkım ve bununla savaş konusundaki iletişimi de vurguluyor olması çok etkili, gayet başarılı buldum” ifadelerini kullandı.  



AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 7

Sergide yer alan sanatçılar şöyle: 

Almanya’dan Desire Moheb-Zandi – Bosna Hersek’ten Safet Zec – Fransa’dan Dominic Virtosu – Hollanda’dan Ruud van Empel – İtalya’dan Giovanni Casellato – Katar’dan Ali Hassan – Kore’den Kang Dong Hyun – Nijerya’dan Dotun Popoola – Rusya’dan Lev Khesin – Türkiye’den Emrah Yücel – Emre Namyeter – Göksu Gül – Günnur Özsoy – Kadir Akyol – Mercan Dede – Ouchhh – Raşit Altun - Server Demirtaş – Sinan Demirtaş ve Timur Kerim İncedayı’nın tematik eserleri yer alıyor. Sanatçılar eserleriyle dünya genelinde ‘birlikte var olma’ mesajı veriyor.

AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 8

İşte diğer kareler...

AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 9
AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 10
AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 11
AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 12
AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 13
AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı - 14

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