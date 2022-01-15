AKM’de ilk uluslararası sergi Birlikte Var Olmak Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

Haberler 15.01.2022 - 17:33
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi katkılarıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 'Birlikte Var Olmak’ isimli sergi açıldı.
AKM’deki ilk uluslararası sanat projesi olan sergide Tabularasa Transnational Art Platform’u tarafından 10 ülkeden, 20 sanatça bir araya geldi.
Çağdaş sanatın farklı disiplin ve farklı jenerasyonlarından Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşacak sanatçıların 'Birlikte Var Olmak/Coexistence’ teması üzerine ürettikleri eserler 24 Şubat’a kadar AKM Galeri'de sergilenecek.
Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin küratörü Beste Gürsu, sanatçılar ve ziyaretçiler katıldı. Bakan Ersoy, sergiyi gezerek eserlere ilişkin bilgi aldı.
“DÜNYA GENELİNDE ORTAK DİL DE KÜLTÜR VE SANATTIR”
Açılışta sergiye ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “10 ayrı ülkeden 20 sanatçının buluşmasıyla oluşturulan bir sergi, eserler ‘birlikte var olmak’ üzerine kurgulanmış. Ben olmaktan biz olmanın öneminin vurgulandığı bir sergi. KM’de çok uluslu katılımın olduğu bir serginin olması da bizim için önemli” diye konuştu.
“GAYET BAŞARILI BULDUM”
Serginin önemine vurgu yapan Ersoy, “AKM dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri ve pandeminin yavaşlamasıyla ilkbahardan itibaren çok daha büyük uluslararası organizasyonlar gerçekleşecek. Çağdaş sanatta farklı disiplinler bir araya gelerek farklı bir sunum oluşturmuş, güzel yani bu. Sergi, dünyanın karşı karşıya kaldığı ekolojik yıkım ve bununla savaş konusundaki iletişimi de vurguluyor olması çok etkili, gayet başarılı buldum” ifadelerini kullandı.
Sergide yer alan sanatçılar şöyle:
Almanya’dan Desire Moheb-Zandi – Bosna Hersek’ten Safet Zec – Fransa’dan Dominic Virtosu – Hollanda’dan Ruud van Empel – İtalya’dan Giovanni Casellato – Katar’dan Ali Hassan – Kore’den Kang Dong Hyun – Nijerya’dan Dotun Popoola – Rusya’dan Lev Khesin – Türkiye’den Emrah Yücel – Emre Namyeter – Göksu Gül – Günnur Özsoy – Kadir Akyol – Mercan Dede – Ouchhh – Raşit Altun - Server Demirtaş – Sinan Demirtaş ve Timur Kerim İncedayı’nın tematik eserleri yer alıyor. Sanatçılar eserleriyle dünya genelinde ‘birlikte var olma’ mesajı veriyor.
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