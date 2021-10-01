AKM'nin içindeki son durum

DEV PERDENİN DİKİMİ AKM'DE YAPILIYOR

Dikimi yaklaşık 20 gün sürecek perde de 6 bin metrekare siyah ve bin metre kare kırmızı ve pembe kumaş kullanılıyor.

Böylelikle her iki salonun da sahne ve fon perdeleri tamamlanacak.