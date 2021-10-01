DHA 01.10.2021 - 18:05
Temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019’da atılan kültür merkezinin yapımında sona gelindi.
Atatürk Kültür Merkezi İstanbul Beyoğlu’da 29 Ekim'de açılıyor.
Açılışa sayılı günler kala AKM'nin içindeki son durum fotoğraflandı.
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.
AKM'nin açılışının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
Dikimi yaklaşık 20 gün sürecek perde de 6 bin metrekare siyah ve bin metre kare kırmızı ve pembe kumaş kullanılıyor.
Böylelikle her iki salonun da sahne ve fon perdeleri tamamlanacak.
AKM'nin içinde ilk göze çarpan devasa bir kırmızı küre yer alıyor.
Kürenin içinde merkezin en önemli bölümü 2 bin 40 kişilik büyük opera salonu bulunuyor.
Salonun sahnesindeki çukur ise 118 kişilik orkestra alabilecek kapasitede.
Sahne mekaniği ve sistemleri son teknoloji ile donatıldı.
Sahne derinliği 65 metre, 4 ana sahne asansörü, yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ile üzerlerinde yer alan 4 hareketli vagon bulunuyor.
Ana sahneden balkona çıkan merdivenlerin tasarımı Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından yapıldı.
Böylece AKM'nin içinde yer alan ikonik doku korunmuş oldu.
Büyük salondaki sahne çukuru 118 kişilik bir orkestrayı alacak büyüklükte.
Sahne ve sahne gerisi ise en büyük prodüksiyonlara yetecek hacme sahip olarak tasarlandı.
Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi.
Salonların sahnelerinde ise çalışma devam ediyor.
Çocuk sanat merkezi de tamamlandı.
4 çalışma odasının yer aldığı çocuklara özel bölümde bir de sahne bulunuyor.
Renkli koltuklar ve renkli tavan aydınlatmalarıyla süslenen alanda çocukların yer alacağı çalışmalar yapılacak.
AKM'nin tabelası ise birkaç gün önce binanın taksim Meydanı'na bakan tarafında yerini aldı.
İsim tabelasında koyu renkler kullanıldı.