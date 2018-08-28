Alman fotoğrafçıdan "Uçan Köpekler" projesi
ntv.com.tr
Alman fotoğrafçı Julia Christe, farklı cinslerden köpeklerle sıradışı bir fotoğraf projesi gerçekleştirdi. Köpekleri havada zıplarken fotoğraflayan Christe’ni çalışmaları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
-
1Hayvan fotoğrafçısı Julie Christe, farklı türlerdeki köpekleri sanki onları uçuyormuşçasına gösterecek şekilde fotoğrafladı.
-
2
Projesinde sevdiği hayvanların hikayelerini farklı bir bakış açısıyla göstermek istediği belirten Christe, “Her köpek uçmak için doğmadı elbette, ancak bazılarının gerçekten büyük bir yeteneği var ve kısa sürede birer yıldız haline gelebildiler. Köpeklerin sadece birkaçını tekrar zıplatabilmeyi başarabildim, fakat birçoğu çekim sırasında çok eğlendi. Yüzlerindeki ifadeler ilk uçuşun heyecanını yansıtıyor ve pek çok durumda ilk atlayış en iyi fotoğrafları ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.
-
3
Alman fotoğrafçı, köpeklerin zıplarken kendilerini yaralamamaları için onların güvenliğini tam olarak sağlayan bir düzenek kurduğunu sözlerine ekledi.
-
4
Christe’nin farklı köpek türlerini uçarken fotoğrafladığı projesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20