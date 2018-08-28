Alman fotoğrafçıdan "Uçan Köpekler" projesi

Projesinde sevdiği hayvanların hikayelerini farklı bir bakış açısıyla göstermek istediği belirten Christe, “Her köpek uçmak için doğmadı elbette, ancak bazılarının gerçekten büyük bir yeteneği var ve kısa sürede birer yıldız haline gelebildiler. Köpeklerin sadece birkaçını tekrar zıplatabilmeyi başarabildim, fakat birçoğu çekim sırasında çok eğlendi. Yüzlerindeki ifadeler ilk uçuşun heyecanını yansıtıyor ve pek çok durumda ilk atlayış en iyi fotoğrafları ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.