'Altın Mumyalar Vadisi' Mısır'ın antik tarihine ışık tutuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 12.02.2022 - 17:02
Antik Greko-Romen döneminden kalma büyük bir defin merkezi olan Altın Mumyalar Vadisi, başkent Kahire'ye yaklaşık 420 kilometre uzaklıkta, Mısır Batı Çölü’ndeki Bahariye Vadisi'nde yer alıyor.
Yerel basındaki haberlere göre, 1996'da ünlü Mısıroloji Uzmanı Zahi Havas başkanlığındaki heyet tarafından keşfedilen arkeolojik alan, restorasyon çalışmasının ardından 12 Kasım 2021'de yeniden ziyarete açıldı.
Bölgedeki çalışmalarda şu ana kadar 250 mumya gün yüzüne çıkarıldı. Resmi olmayan açıklamalara göre, keşfedilmeyi bekleyen mumya sayısının ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.
Mumyaların çoğunun bölgenin ileri gelenlerine ve soylulara ait olduğu öngörülüyor.
Yaldızlı maskeler, hiyeroglif yazıtlar ve dini içerikli çizimlerle süslenmiş altın işlemeli sandıklara konulmuş mumyaların yanında çömlek, para, bilezik ve küpe gibi el yapımı işçiliklere de rastlanıyor.
Çalışmalar sonucu tarih öncesine ait bıçaklar ve baltalar da ortaya çıkarıldı. Bölgede ayrıca Greko-Romen dönemde inşa edilmiş Büyük İskender Tapınağı'nın enkazı bulundu.
Altın Mumyalar Vadisi, İngiliz arkeolog Howard Carter'ın 20. yüzyılın başlarında ünlü firavun Tutankhamun'un mezarını ve Kasım 1992'de Tutankhamun'un altın hazinelerini keşfetmesinden sonra Mısır tarihine ilişkin en büyük keşifler arasında sayılıyor.
Bölge, kültür turizmi açısından önemli bir merkez olmasının yanında keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda arkeolojik kalıntıyla tarihçiler için adeta bir "hazine" niteliği taşıyor.