Amasya Müzesi'ndeki mumyalara özel muhafaza

Özdemir, "Müzedeki mumyalar Müslüman kişilere ait. Bu mumyalardan en iyi korunanı bebek mumyası. Mısırda bilinen mumyalardan farklı olarak Anadolu'daki mumyalama tekniği çok farklı. Mısırda bilinen mumyalama ceset aldıktan sonra yıkanıyor, yıkandıktan sonra iç organlarının tamamı çıkartılıyor. Bazılarında kalbin yerinde olduğunu çünkü bilgeliğin ve ruhun tekrar kalbe geri gelineceğini düşünüyorlar. Sonra cesedin organları çıkartıldıktan sonra tanrı sembolleri dediğimiz kapların içine koyup yine mezara koyuyorlar. Daha sonra cesedin iç organlarını temizleyip keten bezle sarıyorlar ve üzerini reçine ile kaplıyorlar. Buda tamamen cesedin havayla temasını kesmiş oluyorlar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: