Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin rekor bütçesini savundu

Hollywood Reporter'ın yuvarlak masa söyleşisinde konuşan Salke, Netflix'in Rian Johnson'un 2019 yapımı hit dedektif filminin iki devam filmini 469 milyon dolara (yaklaşık 4 milyar TL) satın almasına ilişkin, "Bıçaklar Çekildi (Knives Out) anlaşmasında gördüğünüz gibi, piyasa çıldırmış durumda" ifadelerini kullandı.

Yine Hollywood Reporter'a göre şovun bütçesi için bir diğer karşılaştırma noktası da HBO'nun her sezon için prodüksiyon maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar (yaklaşık 835 milyon TL) olan epik fantastik türündeki dizisi Game of Thrones. İlk sezonda her bölümün yapımı yaklaşık 6 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon TL) mal olmuştu. Bu rakam, 8. sezonda bölüm başına yaklaşık 15 milyon dolara (yaklaşık 125 milyon TL) yükselmişti.