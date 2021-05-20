Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin rekor bütçesini savundu

Amazon Studios, Yüzüklerin Efendisi televizyon dizisinin 465 milyon dolarlık bütçesini savundu ve nedenini açıkladı.

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20.05.2021 - 06:53

Amazon, için Kasım 2017'de en az 1 milyar dolar (yaklaşık 8,3 milyar TL) maliyete sahip 5 sezonluk bir prodüksiyon taahhüdü verdi. Tarihin en pahalı dizilerinden biri olacak Yüzüklerin Efendisi'nin yalnızca ilk sezonunun maliyeti yaklaşık 650 milyon Yeni Zelanda doları, yani 465 milyon ABD doları (yaklaşık 3,9 milyar TL) ediyor.

Amazon şefi Jennifer Salke, bunun bir diziye harcamak için çok fazla para olduğunu kabul ederken, projenin ardında Orta Dünya'nın dünyasına hayat vermek gibi belirli bir neden olduğu için rakamı savundu. Dijital yayın platformu Yüzüklerin Efendisi dizisi için Kasım 2017'de en az 1 milyar dolar (yaklaşık 8,3 milyar TL) maliyete sahip 5 sezonluk bir prodüksiyon taahhüdü verdi. Tarihin en pahalı dizilerinden biri olacak Yüzüklerin Efendisi'nin yalnızca ilk sezonunun maliyeti yaklaşık 650 milyon Yeni Zelanda doları, yani 465 milyon ABD doları (yaklaşık 3,9 milyar TL) ediyor.Amazon şefi Jennifer Salke, bunun bir diziye harcamak için çok fazla para olduğunu kabul ederken, projenin ardında Orta Dünya'nın dünyasına hayat vermek gibi belirli bir neden olduğu için rakamı savundu.

Hollywood Reporter'ın yuvarlak masa söyleşisinde konuşan Salke, Netflix'in Rian Johnson'un 2019 yapımı hit dedektif filminin iki devam filmini 469 milyon dolara (yaklaşık 4 milyar TL) satın almasına ilişkin, "Bıçaklar Çekildi (Knives Out) anlaşmasında gördüğünüz gibi, piyasa çıldırmış durumda" ifadelerini kullandı.





Amazon'un J.R.R. Tolkien'ın kaleme aldığı kaynak materyalinin hakları için 250 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar TL) ödediğini ve böylece şu ana kada Yüzüklerin Efendisi'ne yaptığı genel yatırımı 715 milyon dolara (yaklaşık 6 milyar TL) çıkardığını belirtmek gerek.

Yine Hollywood Reporter'a göre şovun bütçesi için bir diğer karşılaştırma noktası da HBO'nun her sezon için prodüksiyon maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar (yaklaşık 835 milyon TL) olan epik fantastik türündeki dizisi Game of Thrones. İlk sezonda her bölümün yapımı yaklaşık 6 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon TL) mal olmuştu. Bu rakam, 8. sezonda bölüm başına yaklaşık 15 milyon dolara (yaklaşık 125 milyon TL) yükselmişti.

Salke "Bu devasa bir dünya inşa edilen bir dizinin bir sezonunun tamamı" diye devam etti.

Sözkonusu rakam tıklaması eğlenceli, seksi veya çılgın bir haber başlığı fakat gerçekten de tüm diziyi taşıyacak şeyin altyapısını oluşturuyor.



Jennifer Salke "Çok fazla ikna süreci var ve nereyi uzatıp nerede sınır çekmek istediğimize dair kararlar almamız gerekiyor" dedi ve Amazon'un parasını geri kazanması için diziyi "birçok" kişinin "izlemesi gerektiğini" kabul etti.



Salke "Dev, küresel bir izleyici kitlesinin bunu randevulaştıkları bir televizyon programı olarak görmesi gerekiyor ve bunun olacağından da hayli eminiz" ifadelerini kullandı.



Bu yılın ilerleyen aylarında gösterime girmesi beklenen yeni Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya tarihinin destansı İkinci Çağı'dan kahramanca efsaneler işleyecek. J.R.R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nde işlediği olaylardan binlerce yıl önce geçen dizide okurlara "tanıdık karakterler de yer alacak.Filmde Cynthia Addai-Robinson, Joseph Mawle, Sir Lenny Henry, Peter Mullan ve Saint Maud yıldızı Morfydd Clark rol alacak.

Jennifer Salke "Çok fazla ikna süreci var ve nereyi uzatıp nerede sınır çekmek istediğimize dair kararlar almamız gerekiyor" dedi ve Amazon'un parasını geri kazanması için diziyi "birçok" kişinin "izlemesi gerektiğini" kabul etti.





Salke "Dev, küresel bir izleyici kitlesinin bunu randevulaştıkları bir televizyon programı olarak görmesi gerekiyor ve bunun olacağından da hayli eminiz" ifadelerini kullandı.







Bu yılın ilerleyen aylarında gösterime girmesi beklenen yeni Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya tarihinin destansı İkinci Çağı'dan kahramanca efsaneler işleyecek. J.R.R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nde işlediği olaylardan binlerce yıl önce geçen dizide okurlara "tanıdık karakterler de yer alacak.Filmde Cynthia Addai-Robinson, Joseph Mawle, Sir Lenny Henry, Peter Mullan ve Saint Maud yıldızı Morfydd Clark rol alacak.