Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin rekor bütçesini savundu

Dijital yayın platformu Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi
için Kasım 2017'de en az 1 milyar dolar (yaklaşık 8,3 milyar TL) maliyete sahip 5 sezonluk bir prodüksiyon taahhüdü verdi. Tarihin en pahalı dizilerinden biri olacak Yüzüklerin Efendisi'nin yalnızca ilk sezonunun maliyeti yaklaşık 650 milyon Yeni Zelanda doları, yani 465 milyon ABD doları (yaklaşık 3,9 milyar TL) ediyor.
Amazon şefi Jennifer Salke, bunun bir diziye harcamak için çok fazla para olduğunu kabul ederken, projenin ardında Orta Dünya'nın dünyasına hayat vermek gibi belirli bir neden olduğu için rakamı savundu.