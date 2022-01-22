Ana de Armas hayranları Yesterday filmine dava açtı

Dava dilekçesinde "Tüketicilere, Yesterday'in fragmanı ile Ana de Armas'lı bir film sözü verildiğini ancak oyuncunun rol aldığı film almadıkları için bunun hayranlara ve tüketicilere kiralamaları veya satın almaları için herhangi bir değer sağlamadığı" belirtildi.