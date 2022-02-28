Anadol sevdasıyla İzmir'de müze gibi garaj kurdu

Koleksiyonunda otomobilin üreticisi Vehbi Koç'un da bir dönem kullandığı otomobilin de bulunduğunu söyleyen Eruz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu araçların orijinal haliyle ve tüm serisinin olması otomobil severler için önemli. Bakım ve onarımı sürekli yapılıyor. Ziyaretçilerimiz garajı geziyorlar. Otomobile ilgi duyan gençlerin bunları görmesi lazım. Gençler şaşırıyor, 'Yerli mi Türk mü' diyorlar. 60 ve 70'li yıllara göre üretilmiş, Türk tasarımı olarak yapılan çok özel ve keyifli araçlar."