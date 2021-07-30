Anadolu kronolojisine kesintisiz gezintinin adresi: Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Kentin kültür ve turizm şehri olduğunu belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Gaziantep aynı zamanda müzeler şehri. Bunların en önemlilerinde biri olan Gaziantep Arkeoloji Müzesi, milattan önce 1425'lerden Paleolitik dönemin eserleriyle başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar olan ve Gaziantep kronolojisi anlatan, özellikle geçici Hitit dönemi eserleri ağırlıklı olmak üzere Roma dönemi eserleri, Demir Çağı, Orta Tunç döneminin önemli bir koleksiyonunun olduğu, çok önemli bir yer" dedi.