Anadolu kronolojisine kesintisiz gezintinin adresi: Gaziantep Arkeoloji Müzesi

30.07.2021 - 13:09
Kentin kültür ve turizm şehri olduğunu belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Gaziantep aynı zamanda müzeler şehri. Bunların en önemlilerinde biri olan Gaziantep Arkeoloji Müzesi, milattan önce 1425'lerden Paleolitik dönemin eserleriyle başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar olan ve Gaziantep kronolojisi anlatan, özellikle geçici Hitit dönemi eserleri ağırlıklı olmak üzere Roma dönemi eserleri, Demir Çağı, Orta Tunç döneminin önemli bir koleksiyonunun olduğu, çok önemli bir yer" dedi.
Gaziantep Arkeoloji Müzesinin Anadolu tarihi için önemli bir konumda olduğunu aktaran Çomak, "Müzemizde Gaziantep'in tarihini, Anadolu'nun tarihini, Anadolu kronolojisindeki hemen hemen bütün dönemleri yansıtan çok geniş bir aralığa ait, hiçbir şekilde kesinti yaşanmadan gezme imkanı sunuyoruz" diye konuştu.
"Çomak "Selçuklu ve Osmanlı dönemi arasında bile beylikler döneme ait eserlerin yer aldığı önemli bir müzeye sahibiz. Bu yönüyle de diğer arkeoloji müzelerinden farklıyız." dedi.
Çomak, koleksiyon açısından da zengin olan, dünyanın en büyük ve en fazla mühür, mühür baskıları ile en önemli fosil koleksiyonlarının yer aldığı müzeye ziyaretçileri davet etti.
Ziyaretçilerden Zeynep Kaya da özellikle tarihe ilgisi bulunanların eser yönünden çok zengin olan bu müzeye mutlaka gelmesi gerektiğini söyledi.