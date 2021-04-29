Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Üç yıldır Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları kapak fotoğrafı olarak paylaşan Facebook Türkiye, Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’yla yeni kapak fotoğrafını seçti. FOTON(Fotoğraf Organizasyonları Derneği) iş birliği ile başlatılan yarışmanın sonucunda kazanan fotoğraflar 3 milyondan fazla takipçiye sahip Facebook Türkiye Facebook sayfasının kapak fotoğrafı olmaya hak kazandı. Yüzyıllardır birbirinden farklı manzaralara ev sahipliği yapan Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden manzara fotoğraflarının yer aldığı yarışmanın jürisinde ise Savaş Fotoğrafçısı Coşkun Aral, Küratör Merih Akoğul, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Fotoğraf Editörü Murat Gür ve Fotoğrafçı Tanın Helvacı gibi fotoğrafçılık alanının tanınmış isimleri yer aldı. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört kategorinin kazanan fotoğrafları her ay kategorilerine uygun mevsime göre Facebook Türkiye’nin kapak fotoğrafı olarak takipçilerle buluşacak.

29.04.2021 - 16:39

Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 1
Abdullah Durman
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 2
Bahadır Sansarcı
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 3
Mehmet Neşet Turgut
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 4
Bahadır Sansarcı
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 5
Gürhan Şahin
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 6
Mustafa Kepenek
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 7
Bahadır Sansarcı
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 8
Osman Ayman
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 9
Bahadır Sansarcı
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 10
İrfan Bilir
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 11
Bahadır Sansarcı
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 12
Gürhan Şahin
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 13
Bahadır Sansarcı
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 14
Mustafa Kepenek
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu - 15
Canan Dönmez

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