Anadolu’nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı

Ayşe Ersoy, "Hatay, Roma İmparatorluğu ve öncesinde dünyada bulunan Roma İskenderiye ve İstanbul’dan sonra 4'üncü büyük şehir. Burada gördüğünüz ise İskenderun’daki bir zeytinyağı fabrikası. Bildiğimiz kadarı ile Anadolu’nun hiçbir yerinde bu kadar büyük bir zeytinyağı fabrikası yok" diye konuştu.