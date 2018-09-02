Andrew Lincoln: Ailemden ayrı kalmamak için bırakıyorum

1 İlk sorum tabii ki diziden ayrılma kararınızla ilgili? Dizinin yüzü olarak verilmesi zor bir karardı eminim ki...



- Bence dizi ve hikaye sadece bir karakterden daha büyük. Soruna çok açık bir şekilde cevap vereceğim, dizi ile ilgili hiçbir şeye asla zarar vermem. Yokluğum diğer karakterleri öne itecek. 9’uncu sezonda bunu göreceksiniz, inanılmaz performanslara hazır olun. Kararımın sebebine dönersem, çocuklarımdan ve ailemden daha fazla ayrı kalmak istemiyorum. 9 yıl önce anlaşmayı imzalarken eşime “2 yıldan fazla sürmeyecek” demiştim. Sözümü tutma zamanım geldi de geçti bile. Kararımla ilgili ortaya atılan komplo teorilerini biliyorum. Hiçbiri doğru değil. Karar tamamen bana ait. Çocuklarımın büyüyünce bana “Sen nerelerdeydin?” dediklerini duymak istemiyorum.

2 Kararınızı açıkladıktan sonra dizinin fanlarından gelen tepkileri duydunuz mu?



- Tepkileri anlıyorum. Dizinin takipçilerinin sevgisi beni çok etkiliyor, keşke hepsine tek tek teşekkür edebilsem. Çekimleri bitirdikten sonra rahatladığımı hissettim. Ama itiraf edeyim, geçen ay Comic Con’daki panelden çıktıktan sonra neredeyse ağlayacaktım. Fanlar tüm duygularımı açığa çıkarttı. “The Walking Dead” benim için işten fazlaydı, son 10 yılımın en güzel parçasıydı.

3 Nasıl ayrılacaksınız diziden? Ölüyor musunuz yoksa hayatta kalarak mı veda edeceksiniz?



- Yazarımız birkaç ayrı seçenekten bahsetti ve sonunda en güzel sonu yazdı diyebilirim. Çekimlerin son 3 haftası en tatmin olduğum zamanlardı. Buradan izleyicimize küçük bir tüyo vereyim, 9’uncu sezonun son iki bölümü şimdiye kadar çektiğimiz en iyi iki bölüm bence. Dizinin en başından beri görmek istediğim gelecekti diyebilirim. Sonunda hayal ettiklerimi çektik. Daha filozofik ve ilginç, çok derin ve ince ayrıntılarla dolu bir alana giriyoruz.