Andy Serkis bağış için Hobbit'i canlı okuyacak

Serkis, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağında birçoğumuz tecrit halinde mücadele veriyoruz. Bu zor zamanlarda, sizi bugüne kadar yazılmış en muhteşem fantastik maceralardan birine götürmek istiyorum. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç duyanlar için olağanüstü işler yapan iki harika vakfa yardım toplamak amacıyla Orta Dünya'da oturarak geçecek 12 saatlik maraton" ifadesini kullandı.





