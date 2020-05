Andy Serkis bağış için Hobbit'i canlı okuyacak

Serkis'in Alman asıllı İngiliz yazar J. R. R. Tolkien'in 1937 tarihli kitabı Hobbit'i ara vermeden baştan sona canlı okumasından elde edilecek gelir, NHS Charities Together ve Best Beginnings vakıfları arasında paylaşılacak.

Yaklaşık 12 saat sürmesi beklenen yayının detaylarına, Serkis'in "Hobbitathon Covid-19 Go Fund Me Page" sayfasından erişilecek.

İlk olarak Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde Gollum’a hayat veren Andy Serkis, daha sonra da Mahmunlar Cehennemi (Planet of the Apes) üçlemesinde Caesar karakterini canlandırdı.